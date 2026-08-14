El encuentro también planteó responsabilidades concretas para enfrentar la polarización | Foto: Difusión
El encuentro también planteó responsabilidades concretas para enfrentar la polarización | Foto: Difusión
Por Redacción EC

En un contexto marcado por la polarización política y social, representantes de distintas tradiciones religiosas y especialistas en derecho y libertad religiosa hicieron un llamado a recuperar el diálogo como una herramienta para fortalecer la democracia y la convivencia. La reflexión fue uno de los principales mensajes del cierre del Simposio Internacional de Libertad Religiosa, que se realizó el 4 y 5 de agosto en Lima.