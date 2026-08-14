En Perú, la constante actividad sísmica hace que muchas viviendas y establecimientos sean vulnerables ante un posible terremoto por su antigüedad, falta de mantenimiento o construcción sin criterios técnicos. En el caso del Centro de Lima, más del 80 % de las casonas antiguas presentan cierto grado de riesgo, mientras que los inmuebles construidos con materiales inadecuados también pueden poner en peligro a sus habitantes. Así, en medio de estos fenómenos naturales, un supuesto comunicado que alertaba sobre un fuerte movimiento telúrico de magnitud 8,2 en el país generó preocupación entre la población y llevó a que más de uno se mostrara alarmado ante la posibilidad de que ocurriera. Frente a ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se pronunció sobre esta falsa información y pidió a la ciudadanía a consultar fuentes oficiales para acceder a información confiable. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

INDECI SE PRONUNCIÓ SOBRE EL SUPUESTO COMUNICADO DE UN TERREMOTO DE MAGNITUD 8,2

Hace unos días, a través de las redes sociales, un supuesto comunicado del Instituto Nacional de Defensa Civil advertía sobre un terremoto de magnitud 8,2 para el 11 de agosto en el Perú. Así, en medio de los diversos movimientos telúricos registrados tanto en Colombia como en distintas zonas del territorio nacional, muchas personas se mostraron alarmadas y optaron por tomar medidas preventivas para proteger sus vidas.

🚨 El INDECI comunica que está circulando información falsa en redes sociales, recomendamos seguir fuentes oficiales.#Informaciónfalsa pic.twitter.com/PMVeLLmAup — INDECI (@indeciperu) August 11, 2026

Sin embargo, tras difundirse esta alarmante información, el Indeci desmintió tajantemente su veracidad e instó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar caer en rumores o información falsa. “El Indeci comunica que está circulando información falsa en redes sociales, recomendamos seguir fuentes oficiales”, indica la publicación. En tanto, Hernando Tavera, presidente del IGP, precisó que actualmente no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo en ninguna región del mundo.

¿QUÉ ZONAS DE LIMA Y CALLAO SERÍAN AFECTADAS ANTE UN TERREMOTO DE 8,8?

En una entrevista para RPP, el especialista en gestión del riesgo de desastres del Indeci, Mario Valenzuela, informó que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) realizó un simulacro basándose en un terremoto de 8.8 en Lima y Callao. El estudio indicó que entre 4 y 7 millones de personas resultarían afectadas por este desastre natural, debido al tipo de suelo, el nivel de densidad poblacional y el predominio de la autoconstrucción. Entre los distritos identificados con estos factores se encuentran Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Ancón, San Juan de Lurigancho y Carabayllo.

Según el especialista del Indeci, quien se basó en el informe del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), el mapa de microzonificación sísmica advierte que existen zonas con suelo blando, por lo que las viviendas están expuestas a sufrir fuertes daños. Además los predios antiguos o los que han sido construidos sin asesoría profesional podrían correr la misma suerte, mientras que los edificios de más de 20 pisos han sido levantados con normativa antisísmica vigente. Así, Valenzuela brindó una serie de criterios dirigidos a la población para que puedan revisar sus casas, aunque sostuvo que, ante cualquier duda, es mejor recurrir a un ingeniero o arquitecto.