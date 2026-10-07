Netflix ha desvelado la lista oficial de los títulos de los episodios para la tercera temporada del Live Action de “ONE PIECE”. Tras el viaje por Loguetown, Reverse Mountain, Little Garden y Drum Island en la segunda entrega, la historia finalmente se adentra en el desierto para adaptar uno de los arcos más emblemáticos y queridos del manga de Eiichiro Oda: el Arco de Arabasta.

Aunque los nombres de los capítulos han salido a la luz sin un orden cronológico establecido, los fans más atentos ya han comenzado a hilar las pistas que conectan estos nombres con la rebelión del Reino de Arabasta, el temible plan Utopia de Crocodile y la épica confrontación contra Baroque Works.

Títulos confirmados de la Temporada 3 de ONE PIECE Live Action

A continuación, te presentamos la lista completa de los 8 episodios confirmados para la tercera temporada y su traducción al español:

Where There’s Smoke (Donde hay humo)

(Donde hay humo) Home Fires Burning (Incendios en casa / El hogar está en llamas)

(Incendios en casa / El hogar está en llamas) Cellmates (Compañeros de celda)

(Compañeros de celda) Dance Dance Powder Revolution (La revolución del polvo y el baile)

(La revolución del polvo y el baile) Battle Royal (Batalla campal)

(Batalla campal) Bet Your Life (Apuesta tu vida)

(Apuesta tu vida) X Marks the Spot (La X marca el lugar)

(La X marca el lugar) The Final Countdown (La cuenta regresiva final)

¿Qué revelan los nombres de los episodios sobre el Arco de Arabasta?

Analizando la iconografía y los eventos clave del manga y el anime, cada título guarda una clara referencia a los momentos culminantes del enfrentamiento en Arabasta:

La sombra de Smoker y los primeros pasos en el desierto

Un capítulo como Where There’s Smoke hace una clara alusión al Capitán Smoker (“Humo”), quien perseguirá incansablemente a Luffy desde Loguetown hasta los confines del desierto. Mientras tanto, Home Fires Burning augura el caos social e incendios del conflicto armado que amenaza con destruir la patria de Nefertari Vivi.

La conspiración de Crocodile y la desesperación de la rebelión

El título Dance Dance Powder Revolution es una referencia directa a la Dance Powder (Polvo de Danza), la sustancia química utilizada por Crocodile para manipular el clima, provocar la sequía e incitar la guerra civil. Por otro lado, Cellmates apunta al momento crítico en el Rainbase Casino, donde Luffy, Zoro, Usopp, Nami y Smoker terminan atrapados en las jaulas de piedra marina de Mr. 0.

Las batallas finales y la marca de la amistad

Hacia el clímax de la temporada, episodios como Battle Royal y Bet Your Life marcarán los intensos duelos uno a uno de la Tripulación del Sombrero de Paja contra los oficiales de Baroque Works (Mr. 1, Miss Doublefinger, Mr. 2, entre otros).

Finalmente, The Final Countdown alude a la contrarreloj para detener la bomba en la plaza de Alubarna, culminando con X Marks the Spot: la icónica e inolvidable escena donde la banda muestra la marca de la “X” en sus brazos en señal de hermandad eterna con la Princesa Vivi.

¿Cuándo se estrena la Temporada 3 de ONE PIECE en Netflix?

La serie está programada para estrenarse en el mes de marzo de 2027.