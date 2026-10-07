Aunque están fuera de orden, los nombres confirmados anticipan el ritmo de la historia, las jaulas de Rainbase y la contrarreloj final en Alubarna. (Foto: Netflix)
Aunque están fuera de orden, los nombres confirmados anticipan el ritmo de la historia, las jaulas de Rainbase y la contrarreloj final en Alubarna. (Foto: Netflix)
Por Paolo Valdivia

Netflix ha desvelado la lista oficial de los títulos de los episodios para la tercera temporada del Live Action de . Tras el viaje por Loguetown, Reverse Mountain, Little Garden y Drum Island en la segunda entrega, la historia finalmente se adentra en el desierto para adaptar uno de los arcos más emblemáticos y queridos del manga de Eiichiro Oda: el Arco de Arabasta.

Aunque los nombres de los capítulos han salido a la luz sin un orden cronológico establecido, los fans más atentos ya han comenzado a hilar las pistas que conectan estos nombres con la rebelión del Reino de Arabasta, el temible plan Utopia de Crocodile y la épica confrontación contra Baroque Works.

Títulos confirmados de la Temporada 3 de ONE PIECE Live Action

A continuación, te presentamos la lista completa de los 8 episodios confirmados para la tercera temporada y su traducción al español:

  • Where There’s Smoke (Donde hay humo)
  • Home Fires Burning (Incendios en casa / El hogar está en llamas)
  • Cellmates (Compañeros de celda)
  • Dance Dance Powder Revolution (La revolución del polvo y el baile)
  • Battle Royal (Batalla campal)
  • Bet Your Life (Apuesta tu vida)
  • X Marks the Spot (La X marca el lugar)
  • The Final Countdown (La cuenta regresiva final)

¿Qué revelan los nombres de los episodios sobre el Arco de Arabasta?

Analizando la iconografía y los eventos clave del manga y el anime, cada título guarda una clara referencia a los momentos culminantes del enfrentamiento en Arabasta:

La sombra de Smoker y los primeros pasos en el desierto

Un capítulo como Where There’s Smoke hace una clara alusión al Capitán Smoker (“Humo”), quien perseguirá incansablemente a Luffy desde Loguetown hasta los confines del desierto. Mientras tanto, Home Fires Burning augura el caos social e incendios del conflicto armado que amenaza con destruir la patria de Nefertari Vivi.

La conspiración de Crocodile y la desesperación de la rebelión

El título Dance Dance Powder Revolution es una referencia directa a la Dance Powder (Polvo de Danza), la sustancia química utilizada por Crocodile para manipular el clima, provocar la sequía e incitar la guerra civil. Por otro lado, Cellmates apunta al momento crítico en el Rainbase Casino, donde Luffy, Zoro, Usopp, Nami y Smoker terminan atrapados en las jaulas de piedra marina de Mr. 0.

Las batallas finales y la marca de la amistad

Hacia el clímax de la temporada, episodios como Battle Royal y Bet Your Life marcarán los intensos duelos uno a uno de la Tripulación del Sombrero de Paja contra los oficiales de Baroque Works (Mr. 1, Miss Doublefinger, Mr. 2, entre otros).

Finalmente, The Final Countdown alude a la contrarreloj para detener la bomba en la plaza de Alubarna, culminando con X Marks the Spot: la icónica e inolvidable escena donde la banda muestra la marca de la “X” en sus brazos en señal de hermandad eterna con la Princesa Vivi.

¿Cuándo se estrena la Temporada 3 de ONE PIECE en Netflix?

La serie está programada para estrenarse en el mes de marzo de 2027.

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