El universo de “ONE PIECE” continúa viviendo uno de sus momentos más intensos y cruciales dentro del manga. Tras una semana de pausa que dejó a millones de fanáticos teorizando sobre el destino de Luffy y la tripulación de los Sombrero de Paja, la espera finalmente ha terminado. Se ha confirmado de manera oficial la fecha y hora exacta en la que se publicará el capítulo 1195 del manga de “ONE PIECE”, uno de los lanzamientos más anticipados del mes.

Si no quieres perderte ningún detalle sobre la salida del nuevo capítulo, los horarios por país y los sitios oficiales para leerlo de forma legal y gratuita, en esta nota te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo sale el capítulo 1195 de One Piece?

La fecha de salida confirmada para el capítulo 1195 del manga de “ONE PIECE” es este domingo 11 de octubre. El nuevo episodio del manga se lanzará simultáneamente a nivel mundial tanto en la edición impresa de la revista Weekly Shonen Jump en Japón como en las plataformas digitales internacionales.

Eiichiro Oda ha estado acelerando el ritmo de la narrativa en los últimos capítulos, revelando secretos del Siglo Vacío, profundizando en las habilidades de los Gorosei y redefiniendo las alianzas en el Nuevo Mundo. Por esta razón, el capítulo 1195 promete ser un hito dentro del arco actual.

Horarios de estreno del manga 1195 por país

Para los lectores de habla hispana y de América Latina, el capítulo estará disponible a través de plataformas digitales a lo largo de la mañana y tarde del domingo 11 de octubre. A continuación, te compartimos los horarios de estreno según tu ubicación:

España: 17:00 horas (península)

17:00 horas (península) México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala: 09:00 horas

09:00 horas Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 horas

10:00 horas Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 11:00 horas

11:00 horas Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 12:00 horas

Se recomienda acceder a las plataformas minutos antes del estreno para evitar la saturación de los servidores, algo habitual durante los lanzamientos de mayor expectativa.

Dónde leer el capítulo 1195 de “ONE PIECE” gratis y en español

Para disfrutar del manga de forma 100% legal, gratuita y con traducción oficial en español, la mejor opción es la web y aplicación móvil de Manga Plus, el sitio oficial de la editorial Shueisha.

A través de Manga Plus, los usuarios pueden leer los últimos tres capítulos de “ONE PIECE” sin costo alguno y con alta calidad de imagen. Además, los usuarios de la aplicación móvil pueden acceder al catálogo completo en español por única vez mediante su sistema de lectura gratuita por capítulo.

Otra alternativa digital oficial en regiones seleccionadas es el servicio Viz Media, que también publica los capítulos en simultáneo con el lanzamiento en Japón.

Qué podemos esperar del nuevo capítulo del manga de “ONE PIECE”

El clímax de la saga actual ha dejado múltiples frentes abiertos. Tras las revelaciones más recientes sobre la forma en la que Zoro puede usar el haki del conquistdor avanzado, el capítulo 1195 se perfila como un punto de inflexión.

Los fanáticos ahora esperan ver si Sanji está en la misma capacidad que Zoro para poder obtener este haki y así ayudar a Luffy en las difíciles batallas que se vienen rumbo a Laugh Tale.

Marca la fecha en tu calendario: el domingo 11 de octubre se escribe un nuevo capítulo en la historia del Rey de los Piratas.