La tensión en la isla de los gigantes ha alcanzado su punto más alto. Con la llegada de los primeros spoilers del capítulo 1194 del manga de “ONE PIECE”, los fanáticos están en shock ante los eventos que se están desplegando en la historia creada por Eiichiro Oda. ¿Qué pasó ahora en la gran batalla de Elbaph? Aquí te contamos un poco más.

Spoilers “ONE PIECE 1194″

CAPÍTULO 1194: LAS COSAS NUNCA PERMANECEN IGUAL

PETICIÓN DE PORTADA: Un mono obliga a Teach a escribir de nuevo en papel usando un pincel.

El capítulo se centra en Zoro vs. Sommers.

Sommers tiene miedo al principio, pero se da cuenta de que Zoro no sabe cómo controlar su Haki del Conquistador. Se ríe de él, llamándolo estúpido e inútil.

Mientras Sommers se ríe, Zoro le atraviesa la espalda con su espada y vuelve a tocar el corazón de Sommers, pero aún no le causa daño.

Zoro sigue practicando y corta el cuerpo de Sommers en pedazos mientras intenta controlar su Haki del Conquistador. Sommers regenera su cuerpo cada vez, volviéndose con el tiempo extremadamente enojado y molesto con Zoro.

Durante su pelea, Zoro recuerda su entrenamiento con Mihawk y algo que este le dijo.

Mihawk: “Roronoa, las cosas nunca permanecen igual para siempre. Pero hay una cosa que puede permanecer inalterada”.

“Roronoa, las cosas nunca permanecen igual para siempre. Pero hay una cosa que puede permanecer inalterada”. Sommers se cansa de regenerar su cuerpo y se prepara para matar a Zoro. Pero Zoro recuerda las últimas palabras de Mihawk mientras se ata su bandana alrededor de la cabeza.

Mihawk: “¡El Haki del Conquistador es el poder de sentir la propia fuerza! ¡Y es tan poderoso que la gente débil no podrá hacerte frente!”

“¡El Haki del Conquistador es el poder de sentir la propia fuerza! ¡Y es tan poderoso que la gente débil no podrá hacerte frente!” El capítulo termina con Zoro controlando su Haki del Conquistador a través de sus tres espadas, con rayos negros y llamas, similar a cuando luchó contra King. Está listo para acabar con Sommers.

DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA

¿Cuándo sale el capítulo 1194 de “ONE PIECE” en Manga Plus?

La fecha de estreno oficial para el capítulo 1194 de “ONE PIECE” está confirmada para el domingo 27 de septiembre. Estará disponible a través de Manga Plus, la plataforma oficial de la editorial Shueisha, completamente gratis, en alta calidad y traducido al español oficial.

Horarios de estreno del capítulo 1194 según tu país

Al tratarse de un lanzamiento simultáneo en todo el mundo, la hora exacta variará según la zona horaria de tu país. Los horarios programados para el domingo 27 de septiembre son:

España (Península): 17:00 hrs

17:00 hrs México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras: 09:00 hrs

09:00 hrs Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 hrs

10:00 hrs Chile, Bolivia, Venezuela, República Dominicana: 11:00 hrs

11:00 hrs Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 12:00 hrs

¿Por qué no hay capítulo de “ONE PIECE” esta semana?

Muchos seguidores de la obra se preguntan si este descanso se debe a problemas de salud o al acostumbrado descanso personal de Eiichiro Oda. Sin embargo, en esta ocasión la pausa obedece a razones editoriales.

La revista Weekly Shonen Jump suspende su imprenta y distribución debido a la Silver Week (Semana de Plata), un periodo de festividades nacionales en Japón que suele junta varios días feriados en la segunda mitad de septiembre. Durante esta semana, toda la industria del manga frena sus publicaciones semanales para dar descanso a los trabajadores editoriales y de imprenta.

Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”

El capítulo da inicio tras el devastador impacto del ataque combinado de Luffy y Loki, el cual provoca una colosal explosión que estremece y daña seriamente el gran árbol de Adán. Ante la estupefacción de Gabán, Hajrudin y Usopp, la ofensiva no resulta suficiente, pues Imu emerge prácticamente ileso y consumido por la ira. En el instante en que Luffy intenta continuar con el asedio, su transformación en Gear 5 comienza a ceder de golpe. Al sentir que el ritmo de su corazón regresa a la normalidad —lo que provocaría que todas las heridas del combate se le manifiesten violentamente—, Luffy intenta en vano contener el proceso en pleno suelo, mientras un burlón Loki inicia su propia transformación híbrida para tomar el control de la pelea.

En paralelo, los demás miembros de la tripulación viven sus propios frentes. En la zona de los Mugiwara, la princesa Gunko finalmente se descongela y recupera el conocimiento para la sorpresa de Brook y Franky, mientras Nami y Jimbe evalúan la preocupante situación de su capitán. Al mismo tiempo, en la librería del búho, Chopper y Robin acompañan a Biblo hacia una habitación secreta. Chopper explica que el cofre que custodian contiene reliquias y mensajes transmitidos a lo largo de varias generaciones; aunque Robin sugiere esperar a que pase la tormenta para abrirlo, Biblo insiste enfáticamente en que este es el momento exacto para hacerlo.

Mientras tanto, en la villa principal cunde el caos debido a los terremotos y el lodo. Ante la desesperación de los gigantes y sus dudas sobre las decisiones históricas del Rey Harald respecto al Gobierno Mundial, Dorry y Brogy irrumpen tajantemente. Tras cortarle el brazo a la diosa de la lluvia (Zaza) para poner a salvo a los niños, motivan al pueblo explicando que estos demonios nacen de la imaginación y el miedo, por lo que desaparecerán si derrotan al invocador. Motivados por el discurso, los gigantes se abalanzan a la batalla, apoyados por un certero ataque de Sanji con el factor linaje activado que deja fuera de combate a Killingham.

Por otro lado, Zoro enfrenta a Sommers, quien lo subestima y busca acorralarlo entre espinas invisibles más duras que el acero mientras presume las capacidades de su espada maldita, Gram. Sin inmutarse por las sádicas amenazas de su rival, Zoro analiza las enseñanzas previas de Loki y Harald, concluyendo que para evitar la regeneración de estos enemigos es indispensable asestar el golpe directamente en el corazón. Con una rápida maniobra, Zoro destruye las espinas proyectando una imponente aura demoníaca y logra clavar su espada directo en el pecho de Sommers, haciéndolo gritar de dolor. Sin embargo, al ver que el ataque no resolvió la pelea por completo, Zoro lamenta la falla cerrando el capítulo con un simple: “Perdóname, todavía estoy practicando”.

¿Dónde leer de manera legal y gratuita el manga 1194 de “ONE PIECE”?

Para disfrutar de “ONE PIECE” sin apoyar la piratería y garantizando la mejor experiencia de lectura, existen dos vías principales patrocinadas por Shueisha: