El manga de “ONE PIECE” regresa con su capítulo 1193 oficialmente sin interrupciones este domingo 13 de septiembre de 2026. Tras los dramáticos eventos del capítulo anterior, la obra maestra de Eiichiro Oda mantendrá la continuidad semanal en la revista Weekly Shōnen Jump.

Los fanáticos globales podrán disfrutar del lanzamiento en simultáneo a través de las plataformas digitales autorizadas, cerrando la semana con uno de los momentos más esperados de la franquicia.

Horarios de estreno del capítulo 1193 según tu país

Para no perderte el estreno minuto a minuto en las plataformas oficiales, estos son los horarios de salida programados para este domingo 13 de septiembre en los distintos países de habla hispana:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala: 09:00 AM

09:00 AM Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 AM

10:00 AM Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana: 11:00 AM

11:00 AM Argentina, Uruguay, Paraguay: 12:00 PM

12:00 PM España: 05:00 PM

¿Dónde leer el capítulo 1193 de “ONE PIECE” de forma legal y gratis?

El nuevo capítulo estará disponible de manera gratuita y simulcast en español en las plataformas oficiales de la editorial:

Manga Plus (Shueisha): La aplicación y sitio web oficial donde puedes leer los tres últimos capítulos de forma completamente legal y en alta resolución.

La aplicación y sitio web oficial donde puedes leer los tres últimos capítulos de forma completamente legal y en alta resolución. VIZ Media: Disponible en territorios seleccionados con traducción oficial al inglés.

¿Qué pasó en el anterior capítulo del manga de “ONE PIECE”?

Tras el brutal choque del capitulo anterior, Imu intenta recuperar terreno utilizando habilidades defensivas superiores. Frente a una ráfaga inicial de Luffy en Gear 5 con Gomu Gomu no Kraken Gatling, Imu manifiesta armas legendarias para protegerse y despliega el “Escudo de la Vaciedad” (Shield of Emptiness). Al intentar romperlo con fuerza bruta, Luffy queda retenido y termina con la mano sangrando por el tremendo impacto.

Al ver la abrumadora diferencia de poder y la peligrosidad del soberano, Scopper Gaban le grita desesperado a Luffy que deben retirarse y huir, argumentando que no tiene sentido seguir peleando en esas condiciones. Es en ese instante cuando la situación da un giro emocional: Usopp aparece sorpresivamente sobre el hombro del gigante Hajrudin para frenar la idea del escape. En un emotivo discurso, el tirador de los Sombrero de Paja proclama que no pueden abandonar a Elbaph ni a los gigantes que tanto los han ayudado. Usopp añade firme que no le importa si la gente ve a Luffy como la reencarnación de Nika, Joy Boy o Gol D. Roger; para ellos él es simplemente su capitán, y jamás perdonarán a nadie que intente arrebatarle su libertad con el pretexto de salvar a la isla.

Con los ánimos encendidos y renovados, Luffy decide llevar a cabo una de sus alocadas tácticas en Gear 5 e idear una combinación mortal junto a Loki. Luffy se adhiere directamente al enorme martillo de Loki, Ragnir, permitiendo que el príncipe gigante lo impulse a toda velocidad envuelto en una descarga masiva de rayos.

Aprovechando el impulso cinético y la electricidad del ataque de Loki, Luffy ejecuta el Gomu Gomu no Dawn Thor Bullet. El devastador impacto es tan violento que logra perforar por completo el “Escudo de la Vaciedad” de Imu. El capítulo concluye con una escena impactante: Imu es proyectado hacia atrás, escupiendo sangre, con los ojos en blanco y perdiendo plumas de sus alas oscuras, mostrando por primera vez heridas directas frente a la alianza.

Ficha técnica del capítulo 1193 de “ONE PIECE”