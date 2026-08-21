La franquicia creada por Eiichiro Oda se prepara para celebrar a lo grande su fiesta anual. El ONE PIECE Day ’26 se llevará a cabo el sábado 22 y domingo 23 de agosto en el reconocido centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en Chiba, Japón.

Organizado por Shueisha, Toei Animation y Bandai Namco Entertainment, el festival reunirá lo mejor de la franquicia y contará con una transmisión en vivo gratuita para todo el mundo a través del canal oficial de YouTube de ONE PIECE, además de cobertura en plataformas como X, LINE y Crunchyroll.

Horarios del ONE PIECE Day ’26 en Latinoamérica y España

El evento se dividirá en dos jornadas principales: la noche del 22 de agosto (JST) con la Víspera Premium y la jornada completa del 23 de agosto (JST) con el evento principal.

Debido a la diferencia horaria con Japón (JST, UTC+9), los fanáticos de América Latina podrán disfrutar de la transmisión a partir de la mañana/tarde del sábado 22 de agosto.

Día 1: Víspera Premium (Premium Eve) – 22 de agosto

Japón (JST): 18:15 a 19:45 (22 de agosto)

18:15 a 19:45 (22 de agosto) México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 03:15 a 04:45 AM (22 de agosto)

03:15 a 04:45 AM (22 de agosto) Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 04:15 a 05:45 AM (22 de agosto)

04:15 a 05:45 AM (22 de agosto) Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 05:15 a 06:45 AM (22 de agosto)

05:15 a 06:45 AM (22 de agosto) Argentina, Uruguay, Brasil: 06:15 a 07:45 AM (22 de agosto)

06:15 a 07:45 AM (22 de agosto) España: 11:15 AM a 12:45 PM (22 de agosto)

Día 2: Evento Principal – 22/23 de agosto

Japón (JST): 10:30 AM a 06:30 PM (23 de agosto)

10:30 AM a 06:30 PM (23 de agosto) México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 07:30 PM (22 de ago) a 03:30 AM (23 de ago)

07:30 PM (22 de ago) a 03:30 AM (23 de ago) Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 08:30 PM (22 de ago) a 04:30 AM (23 de ago)

08:30 PM (22 de ago) a 04:30 AM (23 de ago) Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 09:30 PM (22 de ago) a 05:30 AM (23 de ago)

09:30 PM (22 de ago) a 05:30 AM (23 de ago) Argentina, Uruguay, Brasil: 10:30 PM (22 de ago) a 06:30 AM (23 de ago)

10:30 PM (22 de ago) a 06:30 AM (23 de ago) España: 03:30 AM a 11:30 AM (23 de agosto)

Las grandes revelaciones confirmadas en el programa oficial

1. Resultados finales de la encuesta “WORLD TOP 100”

Uno de los atractivos centrales de esta edición será la revelación de la segunda encuesta global de popularidad de personajes. Durante el Día 1 se dará a conocer el ranking de los puestos 100 al 31. Finalmente, durante el Día 2 se revelará en vivo el ansiado Top 30 definitivo de los personajes más queridos por los fans a nivel mundial.

2. Panel del Arco de Elbaph y reparto de actores de voz

El elenco de voces en japonés de la Tripulación del Sombrero de Paja —encabezado por Mayumi Tanaka (Luffy), Kazuya Nakai (Zoro) y Akemi Okamura (Nami)— tomará el escenario principal junto con los actores que dan vida a los gigantes del actual Arco de Elbaph.

3. Música en vivo y espectáculos

El festival cerrará con presentaciones en vivo de artistas emblemáticos del anime. Estarán presentes Hiroshi Kitadani y Maki Otsuki, además de AiNA THE END (intérprete del opening de Elbaph) y la banda de rock 36km/h (intérpretes del ending).

4. Novedades del ONE PIECE Card Game y mercancía

Se celebrará una presentación dedicada a la alineación del juego de cartas coleccionables, coincidiendo con el lanzamiento en Japón de la expansión OP-17.

¿Qué novedades se esperan sobre el anime y futuros proyectos?

El programa reserva varios bloques titulados “One Piece News”. La comunidad anticipa posibles avances de THE ONE PIECE (el remake animado por WIT Studio para Netflix), actualizaciones de producciones live-action y anuncios sobre los siguientes pasos en la adaptación animada del manga.