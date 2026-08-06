El mercado del cómic japonés tiene un nuevo hito global. Shueisha Inc., una de las editoriales más importantes del mundo, ha lanzado Manga Million, una plataforma digital revolucionaria pensada para conmemorar su centenario. Este servicio permite a fanáticos de todo el planeta acceder a un catálogo masivo de historias sin pagar y con licencias 100% oficiales.

¿Qué es Manga Million y cómo funciona?

Manga Million es una plataforma web temporal diseñada por Shueisha para poner a disposición del público un catálogo de un millón de páginas de manga de forma gratuita.

A diferencia de otros servicios de suscripción, su uso es inmediato e intuitivo: no requiere registro previo ni creación de cuenta. Los usuarios solo deben ingresar al portal oficial para comenzar a leer desde cualquier dispositivo.

Un catálogo masivo con más de 400 títulos y traducciones inéditas

La plataforma debuta con una oferta de aproximadamente 400 obras, abarcando géneros desde el shonen y shojo hasta el seinen. Entre las características más destacadas de su catálogo se encuentran:

Grandes éxitos mundiales: Obras icónicas como ONE PIECE, Naruto, Bleach, Demon Slayer y Jujutsu Kaisen.

Obras icónicas como ONE PIECE, Naruto, Bleach, Demon Slayer y Jujutsu Kaisen. Fenómenos del anime: Títulos de gran impacto actual como Chainsaw Man, SPY×FAMILY, Kingdom y [Oshi No Ko].

Títulos de gran impacto actual como Chainsaw Man, SPY×FAMILY, Kingdom y [Oshi No Ko]. Clásicos del género Shojo: Con más de 150 títulos dedicados a este público, destacan historias legendarias como Nana y Kimi ni Todoke: From Me to You.

Con más de 150 títulos dedicados a este público, destacan historias legendarias como Nana y Kimi ni Todoke: From Me to You. Nuevas traducciones: Cerca de 300 obras cuentan con su primera traducción oficial, incluyendo 50 lanzamientos multilingües.

Manga gratis en más de 100 idiomas

Para romper las barreras del idioma, el proyecto cuenta con el apoyo de socios internacionales de licencias, logrando adaptar el contenido a más de 100 idiomas. Entre la variedad lingüística disponible destacan el español, inglés, francés, chino, árabe, hindi, turco, tagalo, coreano y polaco.

El compromiso de Shueisha en su centenario

Esta iniciativa representa uno de los esfuerzos editoriales y de colaboración interna más ambiciosos en la historia de la compañía. En palabras de Hideaki Hayashi, presidente y director general de Shueisha:

“El manga japonés ha florecido gracias a la pasión artística de innumerables creadores y al apoyo incondicional de los lectores, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende fronteras. Al celebrar el centenario de Shueisha, esperamos que MANGA MILLION cree nuevas conexiones con lectores de todo el mundo, brinde oportunidades para experimentar la riqueza y diversidad de la cultura manga e inspire a las futuras generaciones.”

¿Dónde y hasta cuándo se puede acceder a Manga Million?

Al tratarse de una celebración especial por el centenario de la editorial, la plataforma estará disponible globalmente solo por tiempo limitado.

Puedes acceder directamente al catálogo oficial y comenzar a leer sin costo en: mangamillion.shueisha.co.jp