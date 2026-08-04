Ya tenemos los primeros spoilers confirmados del capítulo 1190 del manga de “ONE PIECE”. Luffy acaba de ser apuñalado una vez más por parte de Imu pero la aparición de Scopper Gabán ha dado una luz de esperanza a los Mugiwaras. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Aquí te lo contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1190″

TÍTULO: “La persona cuya muerte haría feliz a la gente”

PORTADA A PETICIÓN DE LOS LECTORES: La portada muestra a un Shanks joven y a un Luffy niño comiendo peces.

GABAN LE DICE A LUFFY: “¡¡Qué decepcionante...!! ¡¡Tienen que rescate un viejo herido!!

El Rey de los Piratas es alguien cuya muerte haría feliz a la gente, porque todos quieren sentarse en ese trono.

Si quieres convertirte en el Rey de los Piratas mientras vives feliz y cómodo, entonces regresa a casa."

DESPUÉS DE DECIR ESTO, GABAN LANZA A LUFFY MUY LEJOS Y COMIENZA A LUCHAR CONTRA IMU.

IMU DESENVAINA UNA ESPADA JAPONESA LLAMADA HONEBAMI (DEVORADORA DE HUESOS) Y LUCHA CONTRA GABAN.

GABAN USA SU TÉCNICA “SHINMON: HASSEN – FUKUSHŪ”, DESTROYENDO EL SUELO Y HACIENDO QUE CAIGAN AL INFRAMUNDO.

LA ESCENA FINAL MUESTRA A GABAN TENDIDO EN EL SUELO CON SU BRAZO IZQUIERDO CORTADO POR DEBAJO DEL CODO.

LUFFY ESTÁ EN SHOCK AL VER A GABAN HERIDO AL FINAL DEL CAPÍTULO.

DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA POR VACACIONES DE LA JUMP (NO HAY REVISTA)

Fecha de estreno confirmada para “ONE PIECE” 1190

Anota la fecha en tu calendario: el capítulo 1190 de “ONE PIECE” se estrenará de forma oficial este domingo 9 de agosto.

Tras las pausas habituales de publicación y el calendario de la revista, la tripulación de los Sombrero de Paja está lista para continuar con uno de los arcos más importantes y reveladores de la franquicia.

Horarios de estreno por país en Manga Plus

El capítulo estará disponible simultáneamente en todo el mundo. A continuación, te dejamos los horarios aproximados de publicación para que no te pierdas el estreno en tu país:

España: 17:00 hrs.

17:00 hrs. México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 09:00 hrs.

09:00 hrs. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 hrs.

10:00 hrs. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 11:00 hrs.

11:00 hrs. Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 hrs.

Dónde y cómo leer el capítulo 1190 gratis y legal

Para disfrutar del manga sin apoyar la piratería y con la mejor calidad de traducción e imagen, la vía oficial es Manga Plus, la plataforma global de la editorial Shueisha.

Puedes leer el capítulo 1190 gratis tanto en el sitio web de Manga Plus como en su aplicación oficial para dispositivos iOS y Android. El capítulo estará disponible en español e inglés desde el primer minuto de su lanzamiento.

Qué pasó en el capítulo 1189

El capítulo arranca con una portada dedicada a una petición de un fan donde Nami regaña a tres monitos que representan a Luffy, Zoro y Sanji. La historia continúa inmediatamente después del clímax anterior: Luffy se retuerce de un dolor agónico mientras Imu clava con más fuerza su espada de fuego negro, dejándolo colgado de la rama de un árbol mientras absorbe su energía vital. A la distancia, el grupo de los Mugiwaras presiente que algo anda mal. Jimbe advierte con preocupación que el Haki de Luffy ha caído drásticamente de repente, mientras Loki muestra su molestia cuando recuerdan cómo fue derrotado anteriormente por la misma amenaza.

En la zona helada, Gunko comienza a liberarse de su estado de congelación. Mientras los Mugiwaras intentan comprender lo sucedido y Brook defiende la inocencia de la joven, un barco cae a toda velocidad del cielo. Se trata de Hajrudin y Gerd, quienes terminan colisionando de forma cómica sobre Loki, aunque Gerd es salvada por el Guard Point de Chopper. Rápidamente, el grupo de gigantes procede a sanar las graves heridas de Loki. En medio del desorden, Ragnir intenta advertir que congeló a Gunko por ser peligrosa, mientras Robin y Saúl llaman con urgencia a Chopper para que acuda a la biblioteca.

De vuelta al enfrentamiento principal, Imu se burla del nombre de Monkey D. Luffy y del trágico destino de sus hermanos, Ace y Sabo. Acto seguido, desenfoca su crueldad invocando una segunda arma legendaria: la enorme espada Fragarach, con la que vuelve a atravesar al capitán de los Sombrero de Paja, sofocando sus gritos de dolor. En ese instante, Loki recuerda un diálogo pasado con Shanks justo después de la muerte de Harald; en dicha memoria, el Pelirrojo le advierte sobre la existencia del verdadero “Rey del Mundo” que manipuló a su padre y la imposibilidad de derrotarlo por ahora, revelando la colosal fuerza que se oculta detrás del Gobierno Mundial.

Paralelamente, las batallas secundarias en la aldea oeste se intensifican. Zoro choca en un feroz intercambio de Haki del Conquistador contra Sommers, quien le revela la verdad tras sus armamentos: hace 800 años, los 19 reyes fundadores clavaron sus armas en el Trono Vacío como un juramento de igualdad, pero Imu las ha revivido con aura demoníaca para otorgárselas a sus tropas. Mientras Sommers blande a Gram (la espada de la ira) y Killingham presume ante Sanji la lanza sagrada Longinus, Imu se prepara para dar el golpe de gracia a un agonizante Luffy utilizando una tercera arma especial: el hacha del castigo celestial, Keiten no Ono.

Cuando Imu descarga el hacha para sentenciar a Luffy a muerte, un impacto a máxima velocidad retumba en todo Elbaf deteniendo el ataque en el último milisegundo. En una aparición electrizante de último minuto, se revela que quien ha llegado para salvar la vida del capitán es nada más y nada menos que la antigua mano izquierda del Rey de los Piratas: Scopper Gaban.

Ficha técnica

Manga: ONE PIECE

ONE PIECE Capítulo: 1189

1189 Autor: Eiichiro Oda

Eiichiro Oda Fecha de estreno: Domingo 12 de julio de 2026

Domingo 12 de julio de 2026 Plataforma oficial: Manga Plus (Shueisha)

Manga Plus (Shueisha) Precio: Gratis

Fecha de estreno confirmada para “ONE PIECE” 1190

Anota la fecha en tu calendario: el capítulo 1190 de “ONE PIECE” se estrenará de forma oficial este domingo 9 de agosto.

Tras las pausas habituales de publicación y el calendario de la revista, la tripulación de los Sombrero de Paja está lista para continuar con uno de los arcos más importantes y reveladores de la franquicia.

Horarios de estreno por país en Manga Plus

El capítulo estará disponible simultáneamente en todo el mundo. A continuación, te dejamos los horarios aproximados de publicación para que no te pierdas el estreno en tu país:

España: 17:00 hrs.

17:00 hrs. México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 09:00 hrs.

09:00 hrs. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 hrs.

10:00 hrs. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 11:00 hrs.

11:00 hrs. Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 hrs.

Dónde y cómo leer el capítulo 1190 gratis y legal

Para disfrutar del manga sin apoyar la piratería y con la mejor calidad de traducción e imagen, la vía oficial es Manga Plus, la plataforma global de la editorial Shueisha.

Puedes leer el capítulo 1190 gratis tanto en el sitio web de Manga Plus como en su aplicación oficial para dispositivos iOS y Android. El capítulo estará disponible en español e inglés desde el primer minuto de su lanzamiento.

Qué pasó en el capítulo 1189

El capítulo arranca con una portada dedicada a una petición de un fan donde Nami regaña a tres monitos que representan a Luffy, Zoro y Sanji. La historia continúa inmediatamente después del clímax anterior: Luffy se retuerce de un dolor agónico mientras Imu clava con más fuerza su espada de fuego negro, dejándolo colgado de la rama de un árbol mientras absorbe su energía vital. A la distancia, el grupo de los Mugiwaras presiente que algo anda mal. Jimbe advierte con preocupación que el Haki de Luffy ha caído drásticamente de repente, mientras Loki muestra su molestia cuando recuerdan cómo fue derrotado anteriormente por la misma amenaza.

En la zona helada, Gunko comienza a liberarse de su estado de congelación. Mientras los Mugiwaras intentan comprender lo sucedido y Brook defiende la inocencia de la joven, un barco cae a toda velocidad del cielo. Se trata de Hajrudin y Gerd, quienes terminan colisionando de forma cómica sobre Loki, aunque Gerd es salvada por el Guard Point de Chopper. Rápidamente, el grupo de gigantes procede a sanar las graves heridas de Loki. En medio del desorden, Ragnir intenta advertir que congeló a Gunko por ser peligrosa, mientras Robin y Saúl llaman con urgencia a Chopper para que acuda a la biblioteca.

De vuelta al enfrentamiento principal, Imu se burla del nombre de Monkey D. Luffy y del trágico destino de sus hermanos, Ace y Sabo. Acto seguido, desenfoca su crueldad invocando una segunda arma legendaria: la enorme espada Fragarach, con la que vuelve a atravesar al capitán de los Sombrero de Paja, sofocando sus gritos de dolor. En ese instante, Loki recuerda un diálogo pasado con Shanks justo después de la muerte de Harald; en dicha memoria, el Pelirrojo le advierte sobre la existencia del verdadero “Rey del Mundo” que manipuló a su padre y la imposibilidad de derrotarlo por ahora, revelando la colosal fuerza que se oculta detrás del Gobierno Mundial.

Paralelamente, las batallas secundarias en la aldea oeste se intensifican. Zoro choca en un feroz intercambio de Haki del Conquistador contra Sommers, quien le revela la verdad tras sus armamentos: hace 800 años, los 19 reyes fundadores clavaron sus armas en el Trono Vacío como un juramento de igualdad, pero Imu las ha revivido con aura demoníaca para otorgárselas a sus tropas. Mientras Sommers blande a Gram (la espada de la ira) y Killingham presume ante Sanji la lanza sagrada Longinus, Imu se prepara para dar el golpe de gracia a un agonizante Luffy utilizando una tercera arma especial: el hacha del castigo celestial, Keiten no Ono.

Cuando Imu descarga el hacha para sentenciar a Luffy a muerte, un impacto a máxima velocidad retumba en todo Elbaf deteniendo el ataque en el último milisegundo. En una aparición electrizante de último minuto, se revela que quien ha llegado para salvar la vida del capitán es nada más y nada menos que la antigua mano izquierda del Rey de los Piratas: Scopper Gaban.

Ficha técnica