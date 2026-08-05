El calendario oficial de feriados en el Perú contempla fechas de profunda trascendencia cívica e histórica que buscan recordar los hitos que marcaron el devenir de la nación. Entre ellas destaca una fecha clave a mitad de año: el jueves 6 de agosto, día en el que se conmemora uno de los episodios más importantes del proceso emancipador sudamericano.

Aquí te contamos todos los detalles sobre esta celebración, su contexto histórico y por qué está catalogada oficialmente como un feriado nacional.

¿Qué se celebra el 6 de agosto en el Perú?

Cada 6 de agosto, el Perú conmemora el aniversario de la Batalla de Junín, un enfrentamiento bélico librado en el año 1824 en las pampas de Junín, ubicadas en el corazón de la cordillera de los Andes peruanos.

Esta batalla formó parte de las campañas libertadoras lideradas por el Libertador Simón Bolívar contra el ejército realista español. Aunque el combate se desarrolló en un tiempo relativamente corto y destacó principalmente por el uso de armas blancas (sables y lanzas, sin apenas uso de fuego de fusilería), su impacto estratégico fue absolutamente decisivo para inclinar la balanza a favor de la causa independentista en el continente.

¿Por qué el 6 de agosto es feriado nacional?

La declaratoria del 6 de agosto como feriado nacional responde al reconocimiento legal e histórico de la importancia que tuvo la Batalla de Junín para la consolidación de la independencia de Perú.

De acuerdo con la legislación laboral peruana vigente a través del Decreto Legislativo N° 713 (y sus respectivas modificatorias), esta fecha forma parte de los días feriados oficiales en el calendario nacional. Esto significa que:

Descanso remunerado: Los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a un descanso pagado durante esta jornada.

Los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a un descanso pagado durante esta jornada. Compensación por laborar: En caso de que un colaborador deba trabajar presencial o remotamente por necesidades de la empresa, le corresponde recibir el pago triple de su jornada habitual (un pago por el día feriado, otro por la labor efectuada y una sobretasa del 100%), salvo que la entidad otorgue un día de descanso sustitutorio.

En caso de que un colaborador deba trabajar presencial o remotamente por necesidades de la empresa, le corresponde recibir el pago triple de su jornada habitual (un pago por el día feriado, otro por la labor efectuada y una sobretasa del 100%), salvo que la entidad otorgue un día de descanso sustitutorio. Cese de actividades: Las instituciones educativas, entidades estatales y la mayoría de empresas particulares suspenden sus actividades habituales para sumarse a las conmemoraciones cívicas.

Contexto histórico

Para comprender la magnitud del feriado del 6 de agosto, es fundamental entender el contexto geopolítico de 1824. Las fuerzas patriotas buscaban debilitar al ejército realista comandado por el virrey José de la Serna.

Durante el enfrentamiento en la pampa de Junín, la cabecera del ejército realista, dirigida por el general José de Canterac, parecía llevar la ventaja inicial. Sin embargo, la intervención oportuna de los Húsares de Junín (un cuerpo de caballería liderado por el coronel argentino Manuel Isidoro Suárez y arengado heroicamente por el general peruano José Rufino Echenique y el argentino Mariano Necochea) logró revertir la situación en los minutos finales, sorprendiendo y derrotando a la caballería española.

Esta victoria patriota levantó de manera categórica la moral del Ejército Unido Libertador del Perú y dejó expedito el camino para el triunfo definitivo que se sellaría pocos meses después, el 9 de diciembre de 1824, en la Batalla de Ayacucho.

¿Cuáles son los otros feriados que quedan en el 2026 para Perú?