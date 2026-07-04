Por Redacción EC

Julio de 2026 será uno de los meses con más oportunidades de descanso para miles de trabajadores peruanos gracias a la combinación de feriados nacionales y un día no laborable decretado por el Gobierno. Esta disposición permitirá que un importante grupo de personas disfrute de un extenso fin de semana largo, una situación que suele aprovecharse para viajar, compartir tiempo en familia o descansar. Además de las celebraciones por Fiestas Patrias, el calendario también incluye una fecha dedicada a recordar el sacrificio de uno de los héroes más representativos de la historia del Perú. En esta nota te contamos cuándo comienza el fin de semana largo de julio de 2026, quiénes podrán acceder a este beneficio, qué diferencias existen entre un feriado y un día no laborable y cuáles son los derechos laborales durante estas fechas.

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