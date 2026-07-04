Julio de 2026 será uno de los meses con más oportunidades de descanso para miles de trabajadores peruanos gracias a la combinación de feriados nacionales y un día no laborable decretado por el Gobierno. Esta disposición permitirá que un importante grupo de personas disfrute de un extenso fin de semana largo, una situación que suele aprovecharse para viajar, compartir tiempo en familia o descansar. Además de las celebraciones por Fiestas Patrias, el calendario también incluye una fecha dedicada a recordar el sacrificio de uno de los héroes más representativos de la historia del Perú. En esta nota te contamos cuándo comienza el fin de semana largo de julio de 2026, quiénes podrán acceder a este beneficio, qué diferencias existen entre un feriado y un día no laborable y cuáles son los derechos laborales durante estas fechas.

¿CUÁNDO COMIENZA EL FIN DE SEMANA LARGO DE JULIO 2026?

El fin de semana largo comenzará el sábado 25 de julio de 2026 y se extenderá hasta el miércoles 29 de julio, sumando cinco días consecutivos de descanso para los trabajadores del sector público.

Esto será posible porque el Ejecutivo declaró el lunes 27 de julio como día no laborable compensable mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. De esta manera, la fecha se une al sábado 25 y domingo 26, días habituales de descanso, y a los feriados nacionales del martes 28 y miércoles 29 de julio por Fiestas Patrias.

Según explica la norma, esta decisión busca incentivar el turismo dentro del país y generar un mayor movimiento económico durante las celebraciones patrias.

Feriado largo.

¿QUÉ FERIADOS HABRÁ EN TOTAL EN JULIO DE 2026?

Durante julio se celebrarán tres feriados nacionales:

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

El feriado del 23 de julio recuerda el sacrificio del aviador José Abelardo Quiñones Gonzales, quien durante el conflicto con Ecuador de 1941 dirigió su aeronave contra una posición enemiga tras ser alcanzado por el fuego contrario. Décadas después fue reconocido como Héroe Nacional y, posteriormente, el Congreso estableció esa fecha como feriado mediante la Ley N.° 31822.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL DÍA NO LABORABLE DEL 27 DE JULIO?

La disposición beneficia principalmente a los trabajadores del sector público, quienes deberán recuperar posteriormente las horas que dejen de laborar. La norma señala que esa compensación deberá realizarse dentro de los diez días siguientes o cuando lo determine cada entidad.

En el sector privado, la aplicación dependerá del acuerdo entre empleadores y trabajadores. Si ambas partes no llegan a un consenso, será el empleador quien tome la decisión correspondiente.

Asimismo, el decreto precisa que “el 27 de julio será considerado día hábil para efectos tributarios”, mientras que los servicios esenciales continuarán funcionando con normalidad.

(Fuente: El Peruano)

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN FERIADO Y UN DÍA NO LABORABLE?

Aunque ambos representan una pausa en las actividades, tienen efectos distintos.

Feriado: Es obligatorio para los sectores público y privado. El trabajador recibe su remuneración y no debe recuperar las horas de descanso.

Es obligatorio para los sectores público y privado. El trabajador recibe su remuneración y no debe recuperar las horas de descanso. Día no laborable: Generalmente se aplica al sector público. El trabajador mantiene su sueldo, pero debe compensar posteriormente las horas no trabajadas. En el sector privado depende del acuerdo entre ambas partes.

El Ejecutivo suele utilizar los días no laborables para extender los descansos y fomentar el turismo nacional.

¿QUÉ SUCEDE SI SE TRABAJA DURANTE LOS FERIADOS?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

VÍDEO RECOMENDADO: