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Resumen

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Anthony García es el primer universitario de su familia. Pese a no contar recursos, y gracias al programa Beca18, consiguió estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Fue el primer puesto de su promoción y recibió los máximos honores académicos al titularse.

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