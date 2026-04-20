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Resumen

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Puentes de la Carretera Central, que soportan a diario el tránsito de cientos de vehículos, estarían al borde del colapso. Así lo advirtió el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). A través de un informe, la entidad solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reconsiderar el permiso que autoriza el tránsito de camiones de hasta 150 toneladas por infraestructuras cuya capacidad máxima es de 60 toneladas por vehículo.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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