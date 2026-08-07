Una pareja de esposos dedicada a la venta de pollo fue embestida por una cúster de “El Chosicano” que competía por pasajeros en la Carretera Central. El hecho ocurrió este viernes 7 de agosto a la altura de Huaycán.

Según informó ATV Noticias, Inocia Smith del Sosenteno falleció cuando iba a bordo de un triciclo junto a su esposo. En un momento, la cúster invadió su carril y los impactó directamente.

Las víctimas se trasladaban en una carreta en Huaycán. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

El triciclo dio varias vueltas y ambos ocupantes salieron despedidos. Una segunda cúster de “El Chosicano” no logró frenar y pasó por encima de la víctima, provocando su muerte instantánea.

El esposo de la fallecida resultó con graves lesiones producto del accidente. Se informó que los vecinos de la Carretera Central auxiliaron al sobreviviente y lo trasladaron al Hospital de Huaycán.

Los vecinos de la Carretera Central auxiliaron al herido y lo trasladaron al Hospital de Huaycán. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

El vehículo que provocó el accidente arrastra más de 20 multas y adeuda más de S/11 mil, según la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Por otro lado, la segunda unidad de “El Chosicano” también tiene infracciones vigentes. Pese a este historial, ambos buses continuaban en circulación.

La víctima mortal fue identificada como Inocia Smith del Sosenteno. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

Cabe indicar que los accidentes de tránsito han provocado la muerte de 1,881 personas en lo que va del 2026 en el Perú, según informó el pasado 27 de julio el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Humberto Alvarado.

Del total de víctimas, 309 fallecieron en las carreteras del país, donde el exceso de velocidad continúa siendo el principal factor de riesgo.

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Además del exceso de velocidad, la Policía identificó otras causas recurrentes de los accidentes de tránsito, entre ellas conducir bajo los efectos del alcohol, no respetar los límites permitidos y realizar adelantamientos en curvas ciegas, maniobras que incrementan significativamente el riesgo de colisiones.