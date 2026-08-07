​Accidente en Huaycán dejó como saldo un muerto y un herido de gravedad. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
​Accidente en Huaycán dejó como saldo un muerto y un herido de gravedad. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

Una pareja de esposos dedicada a la venta de pollo fue embestida por una cúster de “El Chosicano” que competía por pasajeros en la Carretera Central. El hecho ocurrió este viernes 7 de agosto a la altura de Huaycán.

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