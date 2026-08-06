La tuneladora “Micaela” llegó a la estación Morales Duárez del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao y quedó a solo una estación de culminar las actividades de excavación, tras completar 10.39 kilómetros de túnel. Esto significa un nuevo avance que acerca cada vez más su futura culminación.
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