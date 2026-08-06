La tuneladora “Micaela” llegó a la estación Morales Duárez del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao y quedó a solo una estación de culminar las actividades de excavación, tras completar 10.39 kilómetros de túnel. Esto significa un nuevo avance que acerca cada vez más su futura culminación.

El MTC indicó que la estación Carmen de la Legua, ubicada también en el Callao, será la última que atravesará la tuneladora “Micaela”, con lo que concluirá su recorrido y una de las fases constructivas más importantes del primer metro subterráneo del país.

Al finalizar la excavación, se ejecutarán las obras civiles, la arquitectura, el equipamiento electromecánico y la instalación de los sistemas ferroviarios necesarios para la futura operación del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

Estaciones recorridas por “Micaela”

Una vez concluida la excavación, se procederá con la ejecución de las obras civiles, el desarrollo arquitectónico, la implementación del equipamiento electromecánico y la instalación de los sistemas ferroviarios requeridos para la futura operación del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

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El ramal de la Línea 4, que recorrerá aproximadamente ocho kilómetros a lo largo de la avenida Elmer Faucett, fortalecerá la conectividad entre el Callao y Lima Metropolitana.

Cabe señalar que este tramo contará con ocho estaciones y se interconectará con la Línea 2 en la estación Carmen de la Legua, consolidando una red integrada de transporte masivo.