El Ramal de la Línea 4 fortalecerá la conectividad entre el Callao y Lima. Foto: Gob.pe
El Ramal de la Línea 4 fortalecerá la conectividad entre el Callao y Lima. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

La tuneladora “Micaela” llegó a la estación Morales Duárez del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao y quedó a solo una estación de culminar las actividades de excavación, tras completar 10.39 kilómetros de túnel. Esto significa un nuevo avance que acerca cada vez más su futura culminación.

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