El papa León XIV saluda a sus fieles en el Vaticano. (Angelo Carconi / EFE)
El papa León XIV saluda a sus fieles en el Vaticano. (Angelo Carconi / EFE)
/ ANGELO CARCONI
Por Redacción EC

La confirmación de la visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 17 de noviembre, ha generado expectativa en la ciudad del Cusco, donde las autoridades estiman la llegada de decenas de miles de fieles a la región para participar en las actividades religiosas que encabezará el sumo pontífice.

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