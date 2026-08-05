La confirmación de la visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 17 de noviembre, ha generado expectativa en la ciudad del Cusco, donde las autoridades estiman la llegada de decenas de miles de fieles a la región para participar en las actividades religiosas que encabezará el sumo pontífice.

Según informó el alcalde provincial de Cusco, Luis Pantoja Calvo, la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán y la Plaza Mayor (Hawkaypata) son los espacios considerados para las celebraciones litúrgicas. Ambos lugares cuentan con capacidad para albergar aproximadamente entre 50 mil y 100 mil personas.

Sacsayhuamán posee gran espacio para recibir miles de fieles durante la visita del papa León XIV al Cusco.

El burgomaestre calificó la visita papal como un acontecimiento trascendental para la región y destacó el impacto espiritual que tendrá entre la población.

“Será un acto multitudinario de reconciliación, fe, esperanza y bendición a una ciudad absolutamente creyente en Dios”, manifestó en declaraciones a la Agencia Andina.

Pantoja reveló que hace menos de un mes una delegación del Vaticano llegó a Cusco para inspeccionar los posibles escenarios de la visita. Durante su permanencia, el equipo recorrió el complejo arqueológico de Sacsayhuamán y sostuvo reuniones con representantes del Arzobispado del Cusco para evaluar las condiciones logísticas.

“Quedaron maravillados, toda la comitiva”, afirmó el burgomaestre.

Alcalde provincial del Cusco brindó detalles sobre los preparativos en la región ante la llegada del papa León XIV a la región. Foto: Andina

Ante la magnitud del evento, la Municipalidad Provincial anunció que articulará acciones con diversas instituciones para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo de las actividades.

“Ahora vamos a trabajar con todas las instituciones, con la Policía Nacional, el Ministerio Público, todas las gerencias, tránsito, seguridad ciudadana, limpieza pública, fiscalización, todos a disposición de la llegada del Santo Padre, como corresponde”, indicó.

Respecto a la sede de la ceremonia principal, el alcalde señaló que Sacsayhuamán sería la alternativa con mayor capacidad para recibir a los asistentes.

“Hay un aforo, la explanada gigantesca (Sacsayhuamán) supera las 100,000 personas, y solo la Plaza Mayor recibe más de 50,000, quizá será en Sacsayhuamán”, precisó.

La visita de León XIV marcará un nuevo capítulo en la historia de la ciudad imperial. El último pontífice que celebró una actividad multitudinaria en ese lugar fue San Juan Pablo II, quien el 3 de febrero de 1985 llegó a Sacsayhuamán para coronar a la Virgen del Carmen de Paucartambo.

Como parte de las actividades protocolares, la Municipalidad de Cusco prepara la entrega de la Llave de la Ciudad y un lienzo de la Escuela Cusqueña con la imagen del Señor de los Temblores, patrono jurado de la ciudad.

“Será como muestra de gratitud al Santo Padre, pidiéndole que bendiga a nuestro pueblo, a toda la ciudad del Cusco, a los hombres y mujeres, sobre todo a las personas que están pasando por momentos difíciles y complicados”, sostuvo el alcalde.

La próxima visita del pontífice también ha impulsado la aceleración de diversas obras de infraestructura en el corredor que une el aeropuerto con el Centro Histórico, entre ellas los trabajos en la avenida 28 de Julio, la Alameda Pachacuteq y la pileta de Pumaq Chupan.

Hasta el momento, el Arzobispado del Cusco no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las actividades previstas en la región durante la visita pastoral de León XIV.