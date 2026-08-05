El Arzobispado de Lima, mediante su director de Comunicaciones, Juan José Dioses, pidió a la ciudadanía mantener la calma hasta que se publique la agenda formal del papa León XIV en el Perú, tras la confirmación oficial de la visita apostólica del pontífice entre el 11 y 17 de noviembre.

Dioses señaló que actualmente se mantienen coordinaciones constantes con la comisión vaticana, la Conferencia Episcopal y la Nunciatura Apostólica para definir cada actividad. “Pido guardar calma porque siguen las conversaciones para que en un mes se anuncie oficialmente el libro de la visita con el itinerario de todas las actividades”, declaró el vocero institucional a Canal N.

El proceso de organización requiere una validación logística rigurosa por parte de las autoridades de la Santa Sede. En ese sentido, se ha previsto que una delegación técnica retorne al país durante el mes de agosto para inspeccionar los escenarios confirmados y establecer los protocolos de seguridad necesarios junto a las instituciones del Estado correspondientes.

Si bien el itinerario detallado no es definitivo, el representante eclesiástico confirmó que se proyecta una misa multitudinaria en Lambayeque y otra en la capital como evento de clausura. No obstante, precisó que los horarios y locaciones específicas se ratificarán únicamente después de que el equipo vaticano complete la revisión de los aforos y accesos.

Este viaje será la sexta gira internacional del santo padre y marcará un hito por ser la estadía más larga de un pontífice en la nación, con siete días de duración. La relación cercana del Papa con el país, donde obtuvo la nacionalidad y sirvió como obispo en Chiclayo, motiva el exhaustivo trabajo organizativo actual.

Finalmente, la Iglesia exhortó a los fieles a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la Conferencia Episcopal y las diócesis respectivas. Se recomendó evitar la difusión de cronogramas extraoficiales, asegurando que toda la información relevante será comunicada oportunamente mediante una conferencia de prensa nacional coordinada con la Nunciatura.

Fechas de la visita del papa León XIV a Latinoamérica en noviembre

El viaje al Perú cerrará una gira sudamericana que empezará el 6 de noviembre en Uruguay, abarcando las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente, el pontífice visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, recorriendo Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de aterrizar en Lima la tarde del miércoles 11 para iniciar su recorrido nacional.