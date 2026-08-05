El Papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre. (Foto: EFE)
El Papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El Arzobispado de Lima, mediante su director de Comunicaciones, Juan José Dioses, pidió a la ciudadanía mantener la calma hasta que se publique la agenda formal del papa León XIV en el Perú, tras la confirmación oficial de la visita apostólica del pontífice entre el 11 y 17 de noviembre.

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