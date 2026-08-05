El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026 (Foto de archivo de Filippo MONTEFORTE / AFP)
El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026 (Foto de archivo de Filippo MONTEFORTE / AFP)
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Redacción EC

El embajador del Perú ante el Vaticano, Jorge Ponce San Román, expresó este miércoles su satisfacción tras confirmarse la visita del papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre.