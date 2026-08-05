El embajador del Perú ante el Vaticano, Jorge Ponce San Román, expresó este miércoles su satisfacción tras confirmarse la visita del papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre.

“Es una noticia que nos emociona, nos alegra y que, ciertamente, nos obliga a todos los peruanos a trabajar con seriedad y con obviamente el cariño enorme que tenemos por el Santo Padre para asegurar que todo vaya bien”, dijo a RPP.

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El diplomático aseguró que el papa León XIV llegará a la “tierra de su corazón” con un mensaje de paz y unidad.

“Esta va a ser la visita más esperada probablemente de la historia del Perú. La visita del papa que vuelve a su tierra. Tenemos ya el anuncio oficial”, añadió.

Ponce San Román reiteró que el pontífice visitará Lima, la provincia constitucional del Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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Presidenta Keiko Fujimori se pronuncia

Por su parte, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, informó que recibe con “mucha alegría” la confirmación de que el papa León XIV visitará el Perú en noviembre, y dijo que es una noticia “que llena de ilusión a millones de peruanos”.

“Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país. Santo Padre, lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú”, escribió en su cuenta personal de ‘X’.

Gira del papa en Sudamérica

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, anunció que el papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos respectivos países.

En este viaje visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos) regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años.

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