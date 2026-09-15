Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Massimo Percossi
Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Massimo Percossi
Por Redacción EC

Las autoridades religiosas, civiles y políticas aceleran los preparativos para la misa multitudinaria que ofrecerá el papa León XIV el próximo 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel, en Lambayeque, como parte de su visita al Perú. La organización contempla el acondicionamiento del lugar y la implementación de medidas para recibir a miles de fieles procedentes de distintas regiones del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.