Las autoridades religiosas, civiles y políticas aceleran los preparativos para la misa multitudinaria que ofrecerá el papa León XIV el próximo 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel, en Lambayeque, como parte de su visita al Perú. La organización contempla el acondicionamiento del lugar y la implementación de medidas para recibir a miles de fieles procedentes de distintas regiones del país.

El obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, informó que ya se inició la planificación de las rutas de acceso y de las actividades previas a la celebración. Estas labores buscan preparar el escenario donde se congregarán los asistentes durante la misa.

Según explicó el religioso, existe un cronograma de trabajo con metas a corto, mediano y largo plazo. Entre las principales tareas figuran garantizar los accesos, acondicionar las Pampas de Pimentel y establecer planes de contingencia.

“Esta es una fiesta para todo el Perú” , enfatizó Farfán Córdova, quien destacó el trabajo conjunto entre las autoridades y los distintos sectores involucrados en la organización de la celebración.

El obispo reconoció que el tiempo constituye uno de los principales desafíos de cara al arribo del papa León XIV. No obstante, señaló que existe disposición para avanzar de manera coordinada y cumplir progresivamente con las tareas previstas.

Asimismo, indicó que las decisiones y acciones deberán desarrollarse con transparencia, mediante reuniones permanentes y diálogo entre las instituciones participantes. La misa del 13 de noviembre reunirá en Pimentel a fieles de distintas partes del país.