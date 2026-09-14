IGP reporta sismo de magnitud 4.0 en Junín a una profundidad de 107 kilómetros. (Foto: IGP)
IGP reporta sismo de magnitud 4.0 en Junín a una profundidad de 107 kilómetros. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la noche de hoy, lunes 14 de setiembre. La magnitud fue de 4.0 y tuvo una profundidad de 107 kilómetros y 35 kilómetros al noreste de Satipo, Junín.

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