Un nuevo sismo se registró la noche de hoy, lunes 14 de setiembre. La magnitud fue de 4.0 y tuvo una profundidad de 107 kilómetros y 35 kilómetros al noreste de Satipo, Junín.
Un nuevo sismo se registró la noche de hoy, lunes 14 de setiembre. La magnitud fue de 4.0 y tuvo una profundidad de 107 kilómetros y 35 kilómetros al noreste de Satipo, Junín.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 9:27 p.m.
REPORTE SÍSMICO— Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 15, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0669
Fecha y Hora Local: 14/09/2026 21:27:31
Magnitud: 4.0
Profundidad: 107km
Latitud: -11.02
Longitud: -74.41
Referencia: 35 km al NE de Satipo, Satipo - Junínhttps://t.co/3ZqaK1tzHT
En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
Zona sísmica activa
Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
Mochila de emergencia ante sismo
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.