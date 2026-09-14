El último fenómeno de El Niño altamente devastador en el Perú fue el de 1997-1998. Diversas estimaciones aseguran que el de 2026-2027 será mucho más potente. (Foto: Andina)
El último fenómeno de El Niño altamente devastador en el Perú fue el de 1997-1998. Diversas estimaciones aseguran que el de 2026-2027 será mucho más potente. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

En un contexto crítico marcado por el incremento de eventos climáticos extremos en América Latina y el Caribe, Lima es sede del V Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática. Esta reunión regional congrega, del 12 al 15 de septiembre, a organizaciones sociales, representantes territoriales, movimientos indígenas y colectivos vinculados a la defensa ambiental y la justicia climática.