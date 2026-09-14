En un contexto crítico marcado por el incremento de eventos climáticos extremos en América Latina y el Caribe, Lima es sede del V Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática. Esta reunión regional congrega, del 12 al 15 de septiembre, a organizaciones sociales, representantes territoriales, movimientos indígenas y colectivos vinculados a la defensa ambiental y la justicia climática.

El encuentro es organizado por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática (DCJ LAC), con el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) como organización anfitriona en el Perú. La agenda contempla cuatro días de reuniones, intercambios con comunidades, análisis de casos y espacios de articulación regional.

Uno de los principales temas será el cuestionamiento a las denominadas “falsas soluciones” a la crisis climática, concepto con el que las organizaciones participantes identifican iniciativas que, según el análisis de diferentes expertos, pueden presentarse como respuestas al cambio climático sin atender sus causas y, al mismo tiempo, generar nuevos impactos sobre los territorios.

Entre los casos que serán examinados se encuentran los mercados y compensaciones de carbono, proyectos de geoingeniería, el uso de hidrocarburos bajo el concepto de “gas de transición” y proyectos asociados a minerales considerados críticos, como cobre y litio. También se abordarán los efectos de la flexibilización de procedimientos ambientales y las dificultades relacionadas con la consulta previa a comunidades indígenas.

El debate sobre la transición energética

La discusión adquiere especial relevancia en un contexto en el que la transición energética está incrementando la demanda de minerales utilizados en nuevas tecnologías. La nota conceptual del encuentro plantea que este proceso puede generar una nueva presión sobre territorios andinos y amazónicos si la extracción de estos recursos reproduce patrones de contaminación, conflictos y afectación de derechos.

En el caso peruano, a julio de 2026: de los 191 conflictos sociales registrados en el país, 94 fueron clasificados como socioambientales. De estos últimos, 61 estuvieron relacionados con la minería y 16 con hidrocarburos.

El encuentro también pondrá atención en experiencias desarrolladas desde las propias comunidades. Entre ellas se encuentran sistemas tradicionales de manejo del agua, como las amunas, además de iniciativas relacionadas con soberanía alimentaria, organización comunitaria y defensa de personas defensoras del ambiente.

Dentro del programa, el lunes 14 de septiembre se desarrollará el foro público “Resistencia a las falsas soluciones climáticas en contexto de crisis política y ambiental en América Latina y el Caribe”, reuniendo a diferentes líderes medioambientales de la región.

El programa contempla un panel de casos y testimonios territoriales con representantes de Honduras, Bolivia, Chile, Brasil y Perú. En esta jornada también está prevista la presentación del Mapa de Falsas Soluciones, una herramienta de cartografía comunitaria que recoge y analiza casos vinculados con este tipo de iniciativas.

Posteriormente se desarrollará un panel internacional sobre los retos de la justicia climática frente a la nueva ola de gobiernos conservadores, con representantes de El Salvador, Ecuador, Colombia, Argentina y Perú.

Las primeras jornadas del encuentro estuvieron dedicadas al diálogo con comunidades, el análisis de casos de falsas soluciones climáticas y la evaluación de las estrategias desarrolladas durante los últimos cuatro años. El programa concluirá el martes 15 de septiembre con espacios de articulación entre organizaciones vinculadas al movimiento por la justicia climática.

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