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Hay procesadoras y mineras que compran mineral en Pataz sin garantías de trazabilidad. Foto (Andina)
Hay procesadoras y mineras que compran mineral en Pataz sin garantías de trazabilidad. Foto (Andina)
Por Abby Ardiles

Pataz registra 315 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta entre los distritos analizados a nivel nacional entre setiembre del 2025 y agosto de este año. El registro se produce en una provincia donde la disputa alrededor de la actividad minera y la presencia de organizaciones criminales han sostenido un escenario de violencia que ya no se limita a su territorio.

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