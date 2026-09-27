Su llegada coincidirá con un periodo en el que se prevén lluvias por encima de lo normal en la costa norte. El último aviso del ENFEN advierte que, entre setiembre y noviembre, se esperan estas condiciones, con “posibles episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad desde noviembre”, el mismo mes en que se desarrollará la visita.

Robert Francis Prevost llegó al Perú como misionero en 1985. Su recorrido comenzó en el norte del país: primero en Chulucanas, Piura, y posteriormente en Trujillo, La Libertad. Tres décadas después, en 2015, fue nombrado obispo de Chiclayo, en Lambayeque, y ese mismo año obtuvo la nacionalidad peruana. Permaneció al frente de esta diócesis durante más de ocho años.

Entre el 13 y 14 de noviembre, León XIV cumplirá una serie de actividades en Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba. El primer día llegará a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo y luego se trasladará hacia Las Pampas de Pimentel, donde se acondicionará una explanada para una misa multitudinaria.

Después realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero. Por la tarde se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. A las 5:45 p.m. participará en un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y cerrará la jornada con una cena junto a sacerdotes de la diócesis en el colegio del mismo nombre.

La agenda continuará al día siguiente con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Luego, el pontífice partirá en helicóptero desde la base aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde continuará con las actividades programadas antes de retornar a Chiclayo por la tarde.

Para el actual trimestre setiembre-noviembre, ENFEN prevé además temperaturas del aire muy superiores a las habituales en la costa peruana, con posibilidad de nuevos récords. En el norte, los ríos que desembocan en el océano Pacífico presentarían, en promedio, caudales por encima de sus niveles normales, principalmente desde noviembre.

Los preparativos en la costa norte del país

El Gobierno Regional de Lambayeque ya trabaja en el acondicionamiento de Las Pampas de Pimentel para la misa prevista el 13 de noviembre. El gobernador regional, Jorge Pérez, precisó a El Comercio que, al tratarse de una visita de Estado, la responsabilidad de la organización recae principalmente en el Ejecutivo, mientras que el GORE de Lambayeque participa como entidad colaboradora. Pese a ello, indicó que maquinaria del gobierno regional ya se encuentra desplegada en el terreno para avanzar con las intervenciones.

Uno de los primeros trabajos se concentra en el área donde se levantará el escenario principal. El Gobierno Regional de Lambayeque deberá entregar a Cancillería, a más tardar el 9 de octubre, un espacio de aproximadamente 800 metros de ancho por 60 metros de largo, completamente limpio y nivelado para que comiencen las labores de montaje. Posteriormente, los trabajos continuarán sobre el resto del área destinada a la misa, que comprende alrededor de 55 hectáreas.

Así lucirá el espacio donde se realizará la misa multitudinaria en Las Pampas de Pimentel. Foto: GORE Lambayeque

Los accesos también forman parte de las intervenciones. Pérez señaló que actualmente se contemplan cinco ingresos al recinto, aunque algunos aspectos todavía deberán cerrarse con los especialistas y la avanzada papal. Tres serán peatonales; uno tendrá también una función logística y otro estará destinado al traslado en buses. A ellos se suma una ruta exclusiva para la comitiva papal que no será difundida por razones de seguridad.

Para el traslado de personas con discapacidad, adultos mayores y asistentes con dificultades de movilidad, el gobernador de Lambayeque explicó que se evalúa contratar alrededor de 30 buses que partirán desde un punto determinado de la carretera Chiclayo-Pimentel. Estos vehículos contarían con identificación y señalización especial, mientras que el ingreso de autos particulares hasta el recinto estaría restringido. Entre los sectores considerados para los demás accesos figuran Las Dunas, La Curva y la carretera Pimentel-Santa Rosa.

El acondicionamiento definitivo de algunas de estas vías todavía está en evaluación. “Se le va a poner canto rodado, de repente afirmado, arena o piedra chancada, en la medida que los especialistas nos digan: ‘Sí, esta es la ruta elegida y acá tienen que hacerlo’”, señaló Pérez. Según indicó, la llegada de la avanzada papal permitirá cerrar las decisiones que aún permanecen como preliminares.

Ante la posibilidad de lluvias, el gobernador señaló que el GORE Lambayeque dispone actualmente de 100 motobombas de seis, ocho y diez pulgadas. Cuatro ya fueron desplegadas en Pimentel y se prevé trasladar otras cuatro. El distrito también cuenta con maquinaria pesada que podría ser utilizada ante una eventual acumulación de agua.

Los trabajos sobre el terreno contemplan, además, su nivelación para facilitar el desplazamiento del agua. “Vamos a ver depresiones del terreno para que esa agüita fluya, no se quede ahí”, explicó. Las motobombas, según detalló, están preparadas para trabajar tanto con agua como con barro.

El GORE también considera las áreas que podrían utilizarse ante una eventual evacuación. Pérez indicó que Las Pampas comprenden alrededor de 300 hectáreas, de las cuales aproximadamente 55 serán destinadas directamente a las actividades de la misa. “Estamos ampliando un cerco de seguridad en base a las 300 hectáreas, no en base a las 50. Las 50 son para la operatividad y el trabajo concreto de la misa”, sostuvo. Según explicó, el espacio restante permitiría el desplazamiento de los asistentes ante un sismo u otra emergencia.

En salud, el gobierno regional solicitará el despliegue de dos hospitales de campaña para Chiclayo y Pimentel. También prevé poner en alerta al Hospital Regional de Lambayeque, el Hospital Belén, el Hospital Las Mercedes y el centro de salud Nueva Esperanza, donde funciona el SAMU. A ello se sumaría el despliegue de aproximadamente 20 ambulancias para complementar los recursos que pueda disponer el Ministerio de Salud.

El ahora Papa León XIV vivió más de 40 años en el Perú. Foto: captura/Cáritas Chiclayo

La concentración de asistentes también requerirá ampliar temporalmente los servicios disponibles en Pimentel. Pérez indicó que se han adquirido 32 compactadoras que fueron distribuidas entre distintos municipios y que se solicitará apoyo adicional al Ministerio del Ambiente. Según explicó, Pimentel genera normalmente alrededor de 60 toneladas diarias de residuos, mientras que durante la visita se espera atender a una cantidad considerablemente mayor de personas.

Otro de los requerimientos son los servicios higiénicos. La estimación señalada por Pérez es de aproximadamente 2.000 baños químicos, pero aseguró que la oferta conjunta de los proveedores de Chiclayo alcanza actualmente alrededor de 200. “Ahí sí va a haber una dificultad”, reconoció. El GORE solicitará apoyo al Gobierno Nacional para ampliar esta capacidad, no solo en Las Pampas de Pimentel, sino también en los otros escenarios incluidos en la agenda.

Finalmente, Pérez señaló que la planificación todavía tendrá ajustes en los próximos días con la llegada de la avanzada papal. La ubicación del escenario y la nivelación del área donde será instalado ya están definidas, mientras que algunos aspectos de los accesos permanecen sujetos a evaluación técnica. El estrado tendrá una orientación de sur a norte, decisión que, según explicó, responde a las condiciones del viento y a los requerimientos técnicos para el sistema de sonido.

Planificación multisectorial ante las lluvias

La Cancillería, cuyo titular preside la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, informó a El Comercio que la planificación incorpora escenarios de gestión de riesgos vinculados a la temporada de lluvias y a una posible agudización de los efectos de El Niño. Para ello, señaló que se han articulado medidas de seguimiento y prevención con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según precisó, Cenepred realiza el seguimiento de las condiciones climáticas en cada una de las regiones que visitará el pontífice a través del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (Sigrid), plataforma geoespacial que reúne información sobre peligros, vulnerabilidades y riesgos.

La comisión articula el trabajo de los sectores involucrados en la preparación de la visita en ámbitos como seguridad, salud, transporte e infraestructura. Este trabajo se desarrolla mediante reuniones plenarias semanales, coordinaciones sectoriales y acciones entre entidades públicas y el sector privado.

Senamhi: "Con las lluvias de ayer y hoy comenzó el período lluvioso en Piura".

En Chiclayo y Pimentel, los desplazamientos y las rutas de la comitiva papal ya fueron definidos tras la confirmación del programa de actividades por parte de la Santa Sede. En este trabajo participan la Policía Nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional de Lambayeque. Según Cancillería, el diseño busca garantizar la fluidez del desplazamiento y la seguridad tanto de la comitiva como de los asistentes.

Como parte de la preparación, también se han realizado visitas multisectoriales de reconocimiento a los lugares donde se desarrollarán las actividades y sus vías de acceso. Una de ellas se efectuó entre el 23 y 30 de agosto con especialistas de protocolo, seguridad y prensa de la Santa Sede, encabezados por monseñor José Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos, además de representantes de la Iglesia.

Durante estas visitas, según Cancillería, se evaluaron técnicamente los espacios de mayor concentración y sus vías de acceso considerando escenarios de un posible impacto de El Niño. Estas coordinaciones, indicó, sirven para determinar los estándares de seguridad y adecuación de los lugares.

La Cancillería aseguró, además, que “se cuenta con protocolos de contingencia y rutas alternas validadas ante eventualidades climáticas”. De requerirse su activación, precisó que la respuesta será coordinada entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales y los servicios de primera respuesta.

Lluvias por encima de lo normal

Javier Chiong, especialista del Senamhi, explicó a El Comercio que para el último trimestre del año se esperan lluvias por encima de lo normal en el norte del país. “Nosotros esperamos que se den lluvias por encima de lo normal, sin descartar también lluvias a nivel diario, tanto de moderada intensidad como de fuerte intensidad”, señaló.

Este escenario comprende el periodo entre octubre y diciembre, aunque noviembre y diciembre concentran la posibilidad de episodios de mayor intensidad. “En noviembre se esperan justamente posibles lluvias de moderada a fuerte intensidad. Del trimestre de octubre a diciembre vemos que noviembre y también diciembre se pueden dar estas lluvias”, precisó. Para el verano, agregó, también se esperan precipitaciones superiores a los niveles normales.

Las temperaturas se mantendrían igualmente por encima de sus valores habituales debido a las condiciones asociadas al Niño costero. En el norte del país, Chiong indicó que podrían superar los 35 °C o 36 °C, registros que ya se han presentado. En Lima Metropolitana, en tanto, se proyectan temperaturas de entre 19 °C y 30 °C, mientras que en Lima Este podrían alcanzar los 31 °C e incluso superar los 32 °C hacia finales de año.

Las primeras precipitaciones ya comienzan a registrarse en el norte. Chiong señaló que el Senamhi mantiene vigente el aviso meteorológico N.° 376, que contempla lluvias en la sierra y costa norte. Imágenes satelitales mostraron además la formación de núcleos convectivos y nubosidad de gran desarrollo vertical asociados a estas precipitaciones.

“Estas lluvias son prácticamente el inicio de las lluvias, un adelanto de lluvias en el norte, pero no son las lluvias intensas que prevemos en noviembre. En noviembre sí se prevén lluvias más intensas”, explicó.

¿Qué debe evaluarse ante las lluvias?

Las medidas anunciadas deberán responder también al comportamiento que puedan tener el terreno y los accesos ante las lluvias. Fernando Neyra, ingeniero especialista en gestión del riesgo de desastres, explicó a El Comercio que, para un evento de concentración masiva, la evaluación no debería limitarse al espacio donde se realizará la misa. Debe comprender también los accesos y la movilidad entre Chiclayo, Pimentel, el aeropuerto, los hospitales y las rutas alternativas.

Entre los escenarios que considera necesario evaluar están las lluvias moderadas e intensas y condiciones extraordinarias durante la temporada. Estos pueden generar aniegos, inundaciones pluviales, saturación y pérdida de capacidad del suelo, deterioro de trochas, interrupción de accesos o fallas en los cruces de drenaje. A ello se suman las dificultades propias de movilizar a una concentración masiva de personas ante una emergencia.

Ingemmet advierte riesgos en Tumbes, Piura, Áncash y Lima ante posibles lluvias intensas. (Foto: Andina)

Sobre el acondicionamiento de las vías, Neyra señaló que la elección entre afirmado, piedra chancada, canto rodado u otro material debería sustentarse en estudios de suelos, levantamientos topográficos y evaluaciones de drenaje y tránsito. “Una trocha que funciona adecuadamente en condiciones secas puede comportarse de forma completamente distinta después de una lluvia intensa”, explicó.

Una precipitación intensa, agregó, puede generar barro, erosión, acumulación de agua o pérdida de capacidad del terreno. En esas condiciones, una vía podría permitir el tránsito de un automóvil, pero no necesariamente soportar buses, ambulancias, unidades de bomberos o la salida simultánea de numerosos vehículos. “No basta demostrar que una vía permite llegar al evento; debe demostrarse que permite salir de él en condiciones de emergencia y después de una lluvia intensa”, sostuvo.

El especialista también se refirió a las motobombas y la nivelación anunciadas por el GORE. Si bien ambas pueden ser utilizadas frente a las lluvias, indicó que primero se debe determinar cómo ingresa el agua al terreno, hacia dónde se desplaza, en qué sectores puede concentrarse, cuál es la capacidad de infiltración y dónde será descargada. “Una motobomba constituye básicamente una medida de respuesta”, señaló.

Neyra advirtió además que modificar la nivelación del terreno sin conocer previamente su comportamiento hidráulico podría trasladar el agua hacia otros sectores. Por ello, planteó elaborar un modelo digital de elevaciones y realizar una modelación hidrológica e hidráulica bajo distintos escenarios de precipitación. La evaluación debería incluir también los drenes, canales, alcantarillas, puentes y demás estructuras ubicadas en las rutas de acceso.

Otro punto corresponde a las áreas previstas para una eventual evacuación. Frente a las aproximadamente 300 hectáreas mencionadas por el GORE, Neyra precisó que “tener espacio disponible no significa automáticamente tener una zona segura de evacuación”. Para determinarlo, explicó, se debe evaluar si el área está fuera de sectores susceptibles a aniegos, inundaciones u otros peligros, además de revisar las condiciones del terreno, accesibilidad, señalización, iluminación y capacidad.

La concentración de asistentes debería, además, estar sectorizada. Cada grupo tendría que contar con un corredor de evacuación, una salida determinada, una zona segura y una ruta alternativa. También debería calcularse cuánto tomaría evacuar cada sector, dónde podrían generarse cuellos de botella y cuántas personas pueden atravesar simultáneamente cada acceso.

“Una pampa disponible no es necesariamente una zona segura, y una trocha afirmada no es necesariamente una ruta de evacuación. Ambas condiciones tienen que demostrarse técnicamente bajo un escenario de lluvia intensa”, sostuvo.

Neyra recomendó que las rutas oficiales sean cruzadas con información de Cenepred, ANA, INGEMMET y Senamhi, además de los antecedentes registrados por los gobiernos locales, el GORE y el sector Transportes. El análisis, explicó, debería realizarse en tres escalas: el recinto de Las Pampas, sus accesos inmediatos y el sistema de movilidad entre Chiclayo y Pimentel.

“Podría ocurrir que el terreno de la misa permanezca operativo, pero que un aniego o una interrupción vial en otro punto impida la llegada de ambulancias, restrinja la evacuación o afecte el desplazamiento de miles de personas”, indicó. Por ello, planteó elaborar un mapa operacional de riesgo que pueda actualizarse en los días previos con información meteorológica y de campo.