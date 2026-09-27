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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Abby Ardiles

El papa León XIV regresará al Perú un año y seis meses después de asumir el pontificado, el 8 de mayo de 2025. Del 11 al 16 de noviembre, recorrerá distintos puntos de la costa, sierra y selva como parte de una agenda que incluye misas multitudinarias, encuentros religiosos y otras actividades oficiales. Visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de cumplir actividades en el Callao y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

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