Gamarra se prepara para la visita del papa León XIV con camisetas, almanaques y peluches. (Foto: Captura / América Noticias)
Gamarra se prepara para la visita del papa León XIV con camisetas, almanaques y peluches. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú ya comienza a sentirse en las calles de Lima. A menos de 50 días de su llegada, comerciantes y emprendedores empezaron a ofrecer una variada colección de productos con la imagen de Robert Francis Prevost, desde polos y almanaques hasta estampillas y peluches. La expectativa por el arribo del pontífice también abrió una nueva oportunidad para los pequeños negocios.

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