La visita del papa León XIV al Perú ya comienza a sentirse en las calles de Lima. A menos de 50 días de su llegada, comerciantes y emprendedores empezaron a ofrecer una variada colección de productos con la imagen de Robert Francis Prevost, desde polos y almanaques hasta estampillas y peluches. La expectativa por el arribo del pontífice también abrió una nueva oportunidad para los pequeños negocios.

En las galerías de Gamarra, la creatividad volvió a ser protagonista. Los confeccionistas prepararon diseños que muestran al papa León XIV junto a elementos característicos del Perú, como el ceviche o el tradicional sombrero chiclayano. También hay prendas relacionadas con las ciudades que formarán parte de su recorrido y modelos dirigidos a los hinchas de distintos clubes de fútbol.

Emprendedores preparan recuerdos para la visita del Pontífice a Lima y otras regiones. (Foto: Captura / América Noticias)

Entre los productos que más llaman la atención están los denominados “Papa Polos”. Según los comerciantes, existen alrededor de 38 diseños diferentes y los precios van desde los 10 soles por mayor hasta los 20 soles, dependiendo de la calidad del algodón. Algunos modelos incluso muestran al pontífice con las camisetas de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Sport Boys, Cienciano y Juan Aurich.

Pero la oferta no se queda en las prendas de vestir. En el Centro Histórico de Lima también se comercializan cuadros, calendarios, llaveros, pines, estampitas y colgadores para vehículos con imágenes del papa León XIV. Frente al convento de Las Nazarenas, por ejemplo, los cuadros tienen precios desde 10 soles y los calendarios se ofrecen desde 5 soles.

Comerciantes de Lima crean prendas y recuerdos con motivos peruanos por su próxima visita. (Foto: Captura / América Noticias)

La fiebre comercial también llegó al penal Santa Mónica, donde internas participan en la elaboración artesanal de peluches con la figura del pontífice. Mientras tanto, los emprendedores de Lima preparan nuevos lotes ante la expectativa de una mayor demanda conforme se acerque la visita, programada para noviembre y que contempla actividades en distintas ciudades del país.

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