Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará a diversas ciudades del país, instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. En ese sentido, en el marco de su llegada del Santo Padre a Pucallpa, se conoció que su programación contempla un encuentro con los principales representantes de las comunidades amazónicas y jóvenes. Este encuentro permitirá que se toque temas importantes como, por ejemplo, el narcotráfico y la deforestación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUAL SERÁ LA AGENDA DEL PAPA LEÓN XIV DURANTE SU VISITA A PUCALLPA?

Luego de conocerse la programación de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa ya se organizan para recibirlo. En ese sentido, la Amazonía peruana vivirá un encuentro marcado por la fe y la esperanza con el Pontífice, cuya llegada, según el padre Lucca Zanta, permitirá visibilizar las condiciones de vida de las comunidades amazónicas y la labor pastoral que desarrolla la Iglesia. Además, se reunirá con representantes de los pueblos Shipibo-Konibo, Asháninka y Kukama y con jóvenes de la región. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, la agenda oficial de León XIV el próximo 15 de noviembre en Pucallpa:

2:30 p. m. | Llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa “Capitán FAP David Abensur Rengifo”.

| Llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa “Capitán FAP David Abensur Rengifo”. 3:00 p. m. | Reunión con los misioneros y los representantes de los pueblos amazónicos en el “Malecón Puerto Callao”.

| Reunión con los misioneros y los representantes de los pueblos amazónicos en el “Malecón Puerto Callao”. 4:45 p. m. | Santa Misa en la “Villa Deportiva Regional Ucayali” (Homilía del Santo Padre).

| Santa Misa en la “Villa Deportiva Regional Ucayali” (Homilía del Santo Padre). 7:05 p. m. | Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Pucallpa hacia Lima.

| Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Pucallpa hacia Lima. 8:20 p. m. | Llegada a la “Base Aeronaval del Callao”.

¿QUÉ DÍAS PODRÍAN SER DECLARADOS NO LABORABLES POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV AL PERÚ?

Ante la llegada del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, y una agenda que congregará a miles de feligreses, el Gobierno peruano estaría evaluando implementar una serie de días no laborables dirigidos tanto a los trabajadores del sector público como del privado. Así, en entrevista con D News, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo que el informe presentado por su cartera busca evaluar la declaración de feriados no laborables para el miércoles 11, jueves 12 y lunes 16 de noviembre en Lima, así como de feriados regionales en Lambayeque, Ucayali y Cusco.

Por consiguiente, el titular del MTPE dejó en claro que la decisión sobre el feriado aún no está definida, ya que también se evalúa reforzar la seguridad del Santo Padre durante su visita al país, conforme comparte Infobae. “En el caso de Lima, consideramos todavía dentro de la evaluación, que este se materialice solo el día lunes 16. Consideramos que no sería necesario el 11 y el 12. (...) El 16 proque es la misa multitudinaria, es el día central, cae lunes. Podríamos asegurar que por ahí la decisión, estamos evaluando”, explicó Sheput.