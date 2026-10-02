Por Manuel Gomez

Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará a diversas ciudades del país, instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. En ese sentido, en el marco de su llegada del Santo Padre a Pucallpa, se conoció que su programación contempla un encuentro con los principales representantes de las comunidades amazónicas y jóvenes. Este encuentro permitirá que se toque temas importantes como, por ejemplo, el narcotráfico y la deforestación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.