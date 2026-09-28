No cabe duda de que los celulares se han convertido actualmente en un elemento esencial en la vida de las personas, ya que facilitan la comunicación, el acceso a diversa información y una infinidad de herramientas educativas. Sin embargo, pese a los beneficios que brinda, el Ministerio de Educación (Minedu) promulgó un proyecto de ley que busca regular el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos similares en colegios públicos y privados, así como en programas de Educación Básica. De esta manera, la medida tiene como propósito mejorar la atención y rendimiento del alumnado, dejando de lado estos aparatos móviles. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PROHIBICIÓN DE CELULARES EN LOS COLEGIOS?

En una era en la que los celulares se han convertido en herramientas esenciales para mantenerse conectados, acceder a información y facilitar la comunicación, el Ministerio de Educación informó que estos dispositivos no estarán prohibidos en los colegios públicos y privados del país. Sin embargo, publicó un proyecto de reglamento de la Ley n.° 32385, que busca regular su uso y promover que sean empleados con fines educativos y pedagógicos.

@minedupe 📱 Uso responsable de la tecnología en la escuela El Minedu publicó el proyecto de reglamento de la Ley 32385, que regula el uso de celulares y dispositivos electrónicos en la Educación Básica pública y privada, con fines educativos y pedagógicos. La propuesta, que busca fortalecer los aprendizajes y la convivencia escolar, está abierta a los aportes de la ciudadanía durante 30 días calendario al correo 👉 apoyogestion3@minedu.gob.pe ♬ original sound - Minedu Perú

Es decir, la medida busca que los celulares y otros dispositivos móviles tengan un uso educativo en los colegios, con el objetivo de favorecer el aprendizaje, mejorar la atención y fortalecer la convivencia escolar peruana. Para ello, el Minedu estableció que cada institución educativa dictamine las normas específicas sobre su utilización durante las clases y en otros espacios del plantel, conforme comparte TV Perú.

¿QUÉ CURSOS SE DICTARÁN EN LOS COLEGIOS DEL PERÚ?

En el marco de la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, el ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que la revisión de la currícula escolar busca reducir la cantidad de contenidos y priorizar las competencias esenciales para los estudiantes del país. Es decir, ahora se priorizará el pensamiento crítico, la comprensión lectora, el razonamiento matemático y la formación técnica.

Eso no es todo, el titular del Minedu indicó que solicitarán que se incluyan temas de educación cívica, valores, inglés y hasta educación financiera para fortalecer la preparación de los alumnos en los colegios. Sin embargo, no precisó si esta medida se incluirá en algún grado, cuáles serán los contenidos, cómo se realizará la capacitación docente ni cuál será la fecha de implementación.

“La currícula está demasiada cargada de conocimientos, pero con muy poca profundidad. Vamos a pedir que se incorporen temas de educación cívica, temas de valores, el inglés como una forma de comunicación con el mundo, educación financiera. Para que los muchachos entiendan lo importante que es el manejo económico, no solamente familiar, sino nacional”, explicó Chang.