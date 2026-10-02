Evento marcó el reinicio de los espacios de encuentro entre el Gobierno y la empresa | Foto: SwissCham Perú / Facebook
Evento marcó el reinicio de los espacios de encuentro entre el Gobierno y la empresa | Foto: SwissCham Perú / Facebook
Por Redacción EC

Durante el evento “CENA: AGENDA PERÚ 2027 - Gobierno y empresa: prioridades, desafíos e inversión”, organizado por SwissCham Perú y la Cámara de Comercio Canadá-Perú, más de 230 representantes de la comunidad empresarial, congregados por ambas cámaras, pudieron conocer de primera mano los aspectos clave de la gestión de los ministerios de Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, y Defensa, así como una perspectiva sobre el rol del Senado en la construcción de estabilidad y predictibilidad para el país.