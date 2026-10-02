Durante el evento “CENA: AGENDA PERÚ 2027 - Gobierno y empresa: prioridades, desafíos e inversión”, organizado por SwissCham Perú y la Cámara de Comercio Canadá-Perú, más de 230 representantes de la comunidad empresarial, congregados por ambas cámaras, pudieron conocer de primera mano los aspectos clave de la gestión de los ministerios de Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, y Defensa, así como una perspectiva sobre el rol del Senado en la construcción de estabilidad y predictibilidad para el país.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del embajador de Suiza en el Perú, Eric Mayoraz, y del presidente de la Cámara de Comercio Canadá-Perú y socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, Óscar Benavides, quienes destacaron la relevancia de espacios como este para la construcción de una agenda conjunta de desarrollo entre el sector privado y público.

La primera intervención estuvo a cargo del presidente del Senado y segundo vicepresidente de la República, Miguel Torres, quien enfatizó el rol del Senado frente a las iniciativas legislativas propuestas desde la Cámara de Diputados y la importancia de construir estabilidad, predictibilidad y reglas que favorezcan la inversión y los acuerdos de largo plazo.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, compartió las acciones que viene tomando su cartera en tres sectores clave para el desarrollo nacional: minería, energía e hidrocarburos. Se refirió al destrabe de proyectos, la generación de condiciones favorables para impulsar nuevas inversiones, la masificación del gas natural en siete regiones y las acciones vinculadas con el proceso de formalización minera, incluyendo la situación del REINFO y el nuevo proceso de formalización.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se enfocó en las acciones de preparación y respuesta frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, destacando las intervenciones previstas para atender sus posibles efectos. Entre estas acciones se encuentran la limpieza y descolmatación de cauces y quebradas, así como la ejecución de intervenciones financiadas con recursos destinados a la preparación y respuesta ante este fenómeno.

Por otro lado, Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, presentó las acciones de su cartera en materia de lucha contra el crimen, así como las capacidades del Sector Defensa para la preparación, respuesta y rehabilitación frente al Fenómeno de El Niño. En este último ámbito, destacó la participación de las Fuerzas Armadas y sus capacidades de intervención, entre ellas las Compañías de Intervención Rápida para Desastres, los grupos de búsqueda y rescate urbano y los batallones de ingeniería.

Esta fue una noche importante que marca el reinicio de los espacios de encuentro entre el Gobierno y la empresa, los cuales se redujeron durante algunos años y que hoy, con una comunicación clara y oportuna, buscan consolidarse en oportunidades para compartir una visión y acciones conjuntas, comprometidas y responsables para el crecimiento de nuestro país.

Por último, la Cámara de Comercio Canadá Perú y Cámara de Comercio Suiza en el Perú, expresan su agradecimiento a las empresas auspiciadoras que hicieron posible la realización de esta edición de la Cena: AGENDA PERÚ 2027.

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