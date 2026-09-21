SwissCham Perú y la Cámara de Comercio Canadá-Perú realizarán este martes 29 de septiembre la cena “Agenda Perú 2027: Gobierno y empresa: prioridades, desafíos e inversión”. El encuentro comenzará a las 7 p. m. en el Grand Salón del Swissôtel Lima.

Según los organizadores, la cita busca facilitar el diálogo entre autoridades, líderes empresariales e inversionistas. También permitirá conocer las prioridades de la gestión pública y las condiciones necesarias para promover la inversión, el crecimiento y la competitividad del país.

Entre los expositores confirmados se encuentran Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado; Guillermo Shinno Huamaní, ministro de Energía y Minas; Juan Manuel Sheput Moore, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo; Rafael Jorge Belaúnde Llosa, ministro de Defensa; y Mauricio Fernando Arnillas González, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Los organizadores informaron que en los próximos días anunciarán a otras autoridades que participarán en la cena.

Los ejes del nuevo gobierno

La cena se realizará apenas dos meses después del inicio del nuevo Gobierno, que ya aprobó la Política General de Gobierno 2026-2031 mediante el Decreto Supremo N.° 127-2026-PCM.

La política se estructura alrededor de cinco ejes. Los tres primeros se concentran en reducir la inseguridad ciudadana, disminuir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas y los medios de vida frente a los desastres y el cambio climático, y fortalecer el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades a lo largo de la vida.

Los otros dos ejes buscan elevar la productividad del país mediante el empleo formal y la integración económica del territorio, así como consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho para fortalecer las instituciones y gestionar los conflictos.

La actividad forma parte de los encuentros que, desde años atrás, organizan SwissCham Perú y la Cámara de Comercio Canadá-Perú para promover el diálogo entre el sector público y el privado.

La inscripción individual puede realizarse en https://shorturl.at/nQwLM. Para solicitar una mesa corporativa, se puede escribir a kromero@swisschamperu.org .

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