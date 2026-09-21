Según los organizadores, la cita busca facilitar el diálogo entre autoridades, líderes empresariales e inversionistas.
Según los organizadores, la cita busca facilitar el diálogo entre autoridades, líderes empresariales e inversionistas.
Por Redacción EC

SwissCham Perú y la Cámara de Comercio Canadá-Perú realizarán este martes 29 de septiembre la cena “Agenda Perú 2027: Gobierno y empresa: prioridades, desafíos e inversión”. El encuentro comenzará a las 7 p. m. en el Grand Salón del Swissôtel Lima.