¿Tu hijo presenta estas señales? Cuatro síntomas que podrían alertar sobre la anemia infantil | Foto: Pexels
¿Tu hijo presenta estas señales? Cuatro síntomas que podrían alertar sobre la anemia infantil | Foto: Pexels
Por José Templo

La anemia infantil continúa siendo un problema de salud en el Perú, especialmente durante los primeros años de vida, cuando los niños necesitan nutrientes esenciales para crecer y desarrollarse adecuadamente. Algunas señales, como el cansancio, la irritabilidad o la disminución del apetito, pueden pasar desapercibidas porque los padres las relacionan con comportamientos propios de la edad. Sin embargo, estas manifestaciones podrían estar vinculadas con una deficiencia de hierro, una de las principales causas de esta condición. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), el 43,4% de los niños peruanos de entre 6 y 35 meses presentó anemia durante 2025. Frente a esta situación, Nilda Castillo, especialista en nutrición del Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA), explica qué cambios conviene observar, cómo se confirma el diagnóstico y qué alimentos pueden ayudar a prevenir la falta de hierro. A continuación, te contamos cuáles son las cuatro señales de alerta, cuándo acudir a un profesional de salud y qué medidas alimentarias ayudan a cuidar a los más pequeños.

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