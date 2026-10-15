La anemia infantil continúa siendo un problema de salud en el Perú, especialmente durante los primeros años de vida, cuando los niños necesitan nutrientes esenciales para crecer y desarrollarse adecuadamente. Algunas señales, como el cansancio, la irritabilidad o la disminución del apetito, pueden pasar desapercibidas porque los padres las relacionan con comportamientos propios de la edad. Sin embargo, estas manifestaciones podrían estar vinculadas con una deficiencia de hierro, una de las principales causas de esta condición. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), el 43,4% de los niños peruanos de entre 6 y 35 meses presentó anemia durante 2025. Frente a esta situación, Nilda Castillo, especialista en nutrición del Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA), explica qué cambios conviene observar, cómo se confirma el diagnóstico y qué alimentos pueden ayudar a prevenir la falta de hierro. A continuación, te contamos cuáles son las cuatro señales de alerta, cuándo acudir a un profesional de salud y qué medidas alimentarias ayudan a cuidar a los más pequeños.

¿CUÁLES SON LOS CUATRO SÍNTOMAS QUE PODRÍAN ALERTAR SOBRE LA ANEMIA INFANTIL?

Los padres deben prestar atención a los cambios físicos y de comportamiento que presentan sus hijos. Aunque estas señales no confirman por sí mismas un diagnóstico de anemia, pueden indicar que es necesario buscar orientación médica.

Palidez en la piel: puede apreciarse en el rostro, las encías, la parte interna de los párpados o debajo de las uñas. Este cambio puede relacionarse con una reducción de los glóbulos rojos.

puede apreciarse en el rostro, las encías, la parte interna de los párpados o debajo de las uñas. Este cambio puede relacionarse con una reducción de los glóbulos rojos. Cansancio y poca energía: el menor podría mostrarse más agotado de lo habitual y perder las ganas de jugar o realizar actividades que antes disfrutaba.

el menor podría mostrarse más agotado de lo habitual y perder las ganas de jugar o realizar actividades que antes disfrutaba. Irritabilidad y cambios de ánimo: el niño puede llorar con mayor frecuencia, molestarse fácilmente o demostrar menos interés en sus actividades cotidianas.

el niño puede llorar con mayor frecuencia, molestarse fácilmente o demostrar menos interés en sus actividades cotidianas. Disminución del apetito: otro indicio es que el pequeño coma menos de lo acostumbrado o muestre poco interés por los alimentos.

¿CÓMO CONFIRMAR SI UN NIÑO TIENE ANEMIA?

La evaluación médica es fundamental para determinar si existe esta condición. Según Nilda Castillo, el diagnóstico requiere medir los niveles de hemoglobina y contar con la valoración de un profesional sanitario, quien establecerá si hacen falta pruebas adicionales.

La especialista recomienda no esperar a que los síntomas sean notorios. Si los padres identifican cambios que les generan preocupación, deben acudir a un establecimiento de salud para recibir una evaluación e iniciar el tratamiento correspondiente, de ser necesario.

¿QUÉ ALIMENTOS AYUDAN A PREVENIR LA DEFICIENCIA DE HIERRO?

La alimentación cumple una función importante en la prevención de esta deficiencia durante la infancia. Para favorecer el aporte y la absorción del hierro, se recomienda:

Ofrecer alimentos de origen animal, como sangrecita, hígado, bazo, carnes rojas y pescado.

Incorporar frutas y otros alimentos ricos en vitamina C para favorecer la absorción del hierro.

Presentar preparaciones variadas y distintas texturas durante la alimentación complementaria.

Evitar acompañar las comidas con té, café o infusiones, porque pueden dificultar la absorción de este nutriente.

Reducir el consumo de gaseosas, galletas y productos procesados con exceso de azúcar, sodio o grasas.

Una alimentación variada debe complementarse con controles de salud oportunos para proteger el desarrollo infantil, según informa Andina.

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