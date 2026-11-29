La elección y combinación de los alimentos ayuda a aprovechar mejor el hierro, un mineral necesario para prevenir la anemia asociada a su deficiencia. Incluirlo en el menú familiar puede empezar con pequeños cambios en las preparaciones habituales.

“Una recomendación para las familias es revisar qué alimentos con hierro están incluyendo en las comidas de sus hijos y cómo los están preparando. Podemos partir de recetas que ya disfrutan y variar algunos ingredientes con mayor aporte nutricional. Los refrigerios también pueden complementar la alimentación, siempre con porciones adecuadas para la edad”, señala Silvia Saenz, nutricionista de Mondelēz International.

La especialista, brinda estas tres recomendaciones que pueden ayudar a llevarlo a la práctica:

1. Incluye fuentes de hierro en tus recetas habituales. Alimentos como la sangrecita, el bofe y los pescados de carne oscura aportan hierro que el organismo absorbe con facilidad. Puedes incorporarlos en distintas preparaciones, como torrejitas, un pastel de verduras con bofe o un guiso de pescado. Variar las recetas ayuda a ampliar las opciones del menú familiar. En el caso de los niños, puedes adaptar las porciones y las texturas acorde a su edad.

2. Combina las menestras con alimentos que aporten vitamina C. Si preparas lentejas o frejoles, acompáñalos con una ensalada de tomate y limón o incluye una naranja o mandarina como fruta. La vitamina C favorece la absorción del hierro de origen vegetal. Este cambio sencillo permite aprovechar mejor el aporte de las menestras y sumar variedad a la comida.

3. Elige refrigerios que complementen la alimentación. Los snacks pueden ser una oportunidad para incorporar alimentos nutritivos entre las comidas principales. Una torrejita casera elaborada con una fuente de hierro, acompañada de fruta, es una alternativa para variar el refrigerio. Si eliges un producto envasado, revisa sus ingredientes, su contenido de hierro y la porción indicada.

Una alimentación rica en hierro es parte del cuidado de la salud. Si ya existe un diagnóstico de anemia, debe acompañarse del tratamiento y los controles indicados por un profesional de la salud. Mejorar las comidas complementa ese cuidado, pero no sustituye la suplementación prescrita.

Una iniciativa para desarrollar nuevas opciones

La búsqueda de nuevas propuestas de snacks ricos en hierro es el objetivo de “Despega tu snack con Field”, iniciativa que Field, marca de Mondelēz International, y Tottus impulsan por segundo año consecutivo para descubrir y premiar emprendimientos peruanos.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre de 2026 en despegatusnackconfield.com, donde pueden consultarse las bases. Los participantes deberán presentar los ingredientes y sus cantidades, el proceso de preparación, la justificación nutricional y una fotografía del producto terminado.

El ganador recibirá S/10.000 en capital de trabajo, asesoría técnica y comercial de Mondelēz y la oportunidad de comercializar su producto en Tottus. El segundo lugar también podrá acceder a mentorías. Los ganadores serán anunciados el 12 de enero de 2027.

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