Con el objetivo de avanzar en acciones concretas que contribuyan a reducir la anemia en el país y mejorar la atención de la población más vulnerable, el Ministerio de Salud continúa impulsando un trabajo articulado que permita fortalecer la respuesta frente a este problema de salud.

En ese marco, el ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez, lideraron una segunda reunión de trabajo para continuar avanzando en un esquema conjunto frente a la anemia.

Este segundo encuentro permitió continuar con el trabajo iniciado entre ambos sectores, mientras los equipos técnicos intersectoriales vienen analizando y definiendo los criterios que permitirán identificar a la población a atender y orientar las primeras acciones, para posteriormente ampliar el trabajo hacia otras zonas del territorio nacional.

La propuesta busca abordar la anemia desde diferentes frentes, incorporando experiencia técnica, conocimiento académico, innovación y evidencia que contribuyan a definir acciones que puedan ser implementadas y evaluadas de acuerdo con los resultados obtenidos.

En la reunión participaron también los viceministros del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como funcionarios del Ministerio de la Producción (Produce) y ProInversión, quienes aportaron propuestas desde sus respectivos ámbitos de competencia.

La academia también se sumó a este esfuerzo con representantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad San Ignacio de Loyola, con quienes se abordó la importancia de articular acciones de investigación que ayuden a plantear nuevas soluciones frente a la anemia.

Asimismo, participaron representantes de los colegios profesionales, teniendo en esta oportunidad la presencia de la decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, quien aportó la mirada especializada desde el ámbito de la nutrición.

La participación de estos actores permitirá fortalecer las alianzas entre el Estado, la academia y los colegios profesionales, sumando conocimientos y experiencias que contribuyan a plantear mejores respuestas frente a las distintas causas de la anemia.

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