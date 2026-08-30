La propuesta busca abordar la anemia desde diferentes frentes, incorporando experiencia técnica, conocimiento académico, innovación y evidencia | Foto: Minsa
La propuesta busca abordar la anemia desde diferentes frentes, incorporando experiencia técnica, conocimiento académico, innovación y evidencia | Foto: Minsa
Por Redacción EC

Con el objetivo de avanzar en acciones concretas que contribuyan a reducir la anemia en el país y mejorar la atención de la población más vulnerable, el Ministerio de Salud continúa impulsando un trabajo articulado que permita fortalecer la respuesta frente a este problema de salud.