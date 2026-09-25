El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el fallecimiento de un adolescente de 16 años en el centro poblado de Alto Monte, distrito de San Pablo, provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, a causa de complicaciones derivadas del sarampión. Según las autoridades sanitarias, el menor no estaba vacunado contra esta enfermedad, y su diagnóstico fue determinado mediante criterio clínico y nexo epidemiológico.

El deceso ocurrió en medio de un brote reportado en la zona. Hasta el momento, las autoridades han detectado más de 23 casos confirmados de sarampión en dicha localidad loretana, lo que encendió las alarmas del sistema sanitario para evitar un contagio masivo en la zona fronteriza.

Despliegue de brigadas de vacunación en Loreto

Frente a la emergencia, el Minsa reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica, inmunización y atención integral en coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa) Loreto y con el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Asimismo, se han desplegado 19 brigadas de vacunación y 4 de atención médica integral en la zona de Alto Monte, cuyas labores se mantendrán vigentes a lo largo del mes de octubre. Además, la campaña de inmunización se extenderá de forma progresiva a distritos y localidades clave como:

Iquitos

Yurimaguas

Punchana

Belén

San Juan

Caballococha

Santa Rosa, Mazán

San Pablo

Datem del Marañón.

Cobertura nacional y acciones proyectadas para el 2027

Hasta la fecha, la respuesta sanitaria desplegada en la región de Loreto ha permitido inmunizar a cerca de 23.000 personas. Sin embargo, los voceros del sector salud advirtieron que aún persiste una brecha importante por cubrir para garantizar la inmunidad de rebaño en las comunidades más alejadas de la Amazonía.

La campaña nacional iniciada en abril acumula un total de 1.239.601 dosis aplicadas en todo el país. El Minsa precisó que actualmente se dispone de un stock nacional de más de dos millones de vacunas totalmente garantizadas.

Finalmente, el Minsa tiene previsto que para el primer trimestre del 2027 se ejecutará un barrido nacional contra el sarampión con el objetivo de aplicar 1.4 millones de dosis adicionales.