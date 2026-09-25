Hasta la fecha, la respuesta sanitaria desplegada en la región de Loreto ha permitido inmunizar a cerca de 23.000 personas. (Foto: GEC)
Hasta la fecha, la respuesta sanitaria desplegada en la región de Loreto ha permitido inmunizar a cerca de 23.000 personas. (Foto: GEC)
/ FIDEL CARRILLO
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el fallecimiento de un adolescente de 16 años en el centro poblado de Alto Monte, distrito de San Pablo, provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, a causa de complicaciones derivadas del sarampión. Según las autoridades sanitarias, el menor no estaba vacunado contra esta enfermedad, y su diagnóstico fue determinado mediante criterio clínico y nexo epidemiológico.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.