. Los trabajos son resultado de la articulación entre el sector privado, las autoridades locales, la Iglesia y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Foto: Mincetur
. Los trabajos son resultado de la articulación entre el sector privado, las autoridades locales, la Iglesia y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Foto: Mincetur
Por Redacción EC

A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a Perú en noviembre, la Catedral Sagrada Familia y la parroquia San José Obrero, en la ciudad de Chulucanas, región de Piura, mostraron mejoras realizadas para fortalecer su incorporación a la Ruta del Sumo Pontífice.

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