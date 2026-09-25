A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a Perú en noviembre, la Catedral Sagrada Familia y la parroquia San José Obrero, en la ciudad de Chulucanas, región de Piura, mostraron mejoras realizadas para fortalecer su incorporación a la Ruta del Sumo Pontífice.

La viceministra del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Liz Chirinos, enfatizó que esto es posible gracias al trabajo entre el Gobierno, el sector privado, las autoridades locales y la iglesia, que a la fecha han movilizado más de S/ 231 mil.

¿Cuáles son las mejoras en Chulucanas?

En el caso de la parroquia San José Obrero, Caja Piura destinó S/ 118 694,93 para la reparación y mejoramiento del techo, mantenimiento de puertas, colocación de mallas protectoras, refacción de torres, mejoras del sistema eléctrico e iluminación interior, instalación de ventiladores y reposición de vidrios.

De otro lado, en la Catedral Sagrada Familia, Quinta Blanca aportó S/13.000 para el pintado e instalación de luces externas, mientras que CIVA destinó S/10.000 para trabajos de electrificación y ventilación.

Del mismo modo, se resalta la inversión de S/55.000 por parte de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas para el pintado de la fachada y la elaboración de retratos. A ello se suman S/35.00 financiados por el Mincetur, destinados a la creación de guiones interpretativos y el diseño de paneles, entre otras intervenciones.

Inauguran la Sala Interpretativa papa León XIV

Durante la jornada el Mincetur inauguró la Sala Interpretativa “Papa León XIV” en la Catedral Sagrada Familia, área que permitirá saber de buena fuente la historia y el vínculo del Sumo Pontífice con Chulucanas.

Participaron en estas actividades la directora de Turismo de Dircetur Piura, Julia Menacho; el Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Morropón-Chulucanas, Jhon Córdova; el parroco Tarcicio Pusma y Diacono Marlon Vicente Calle; y agencias de viaje de Piura; también los representantes de Caja Piura, CIVA e Inmobiliaria Quinta Blanca.