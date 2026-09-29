Este domingo 4 de octubre se llevará a cabo las Elecciones regionales y Municipales 2026, donde se elegirán gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, así como a alcaldes provinciales y distritales que asumirán la gestión pública de sus distintas jurisdicciones.
Los organismos electorales involucrados en este evento a nivel nacional como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), han desplegado operativos logísticos y medidas de fiscalización para asegurar la transparencia de la jornada votante.
A continuación, la lista de candidatos para Lambayeque:
- Hilda Marleny Portero Lopez (Acción Popular)
- Elizabeth Asuncion Calderon Tavara (Ahora Nación)
- Juan Vidal Rodriguez Terrones (Alianza Electoral Venceremos)
- Juan Manuel Carrasco Millones (APP)
- Álvaro Renato Calderón Segura (Fe en el Perú)
- Alejandro Ruiz Paisig (FREPAP)
- Rolando Barboza Diaz (Fuerza Popular)
- Saúl David Milian Correa (Juntos por el Perú)
- César Martín Perales Saavedra (Somos Perú)
- Jorge Luis Montenegro Chavesta (Perú Primero)
- José Luis Alberto Ruiz Quintana (Pueblo Consciente)
- Marcos Antonio Callirgos Álvarez (Todo con el Pueblo)
- Antonio Uriarte Gonzáles (PPC)
- Rubén Eduardo Fernández Morales (Renovación Popular)
La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.
El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.