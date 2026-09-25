Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, diversas instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. De hecho, recientemente, el Arzobispado de Lima anunció una buena noticia para la feligresía: una convocatoria para que los jóvenes puedan participar a la gran vigilia de oración con el Pontífice en el Estadio Monumental. Frente a este anuncio, los fieles se mantienen a la expectativa de conocer más detalles sobre los requisitos y la fecha de la congregación que se realizará durante la visita papal al país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ASISTIR A LA VIGILIA DEL PAPA LEÓN XIV EN EL ESTADIO MONUMENTAL DE LIMA?

En medio del entusiasmo de los fieles católicos por la llegada del papa León XIV al Perú, el padre Yadir Candela del Arzobispado de Lima anunció, en declaraciones a RPP, que alrededor de 30 000 jóvenes participarán en la vigilia de oración que presidirá el Sumo Pontífice el próximo 12 de noviembre a partir de las 6:00 p. m. en el Estadio Monumental de Ate. De acuerdo con el sacerdote, este importante recinto, que se convertirá en un espacio de encuentro para la fe y la fraternidad, tiene capacidad para recibir a 60 000 personas durante la jornada. Sin embargo, la mitad de los asistentes llegará desde distintas diócesis del país, mientras que el resto podrá participar mediante una convocatoria abierta dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años.

@tvperuoficial 🙏✨ ¡PAPA LEÓN XIV SE ENCONTRARÁ CON JÓVENES EN LIMA! El monseñor Guillermo Elías confirmó que el papa León XIV llegará a nuestra capital el 11 de noviembre. ✝️ Durante su visita al Perú, su santidad tendrá un multitudinario encuentro con jóvenes en el Estadio Monumental de Ate. 🙌 ♬ sonido original - TVPeruOficial

Eso no es todo, el padre dejó en claro que en los próximos días se brindarán más detalles para que las personas se puedan inscribir en la convocatoria y puedan participar de la vigilia. Por ello, instó a los interesados a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Arzobispado de Lima y de la Vicaría de la Juventud, donde se brindará mayor información. Finalmente, Candela indicó que este evento será una jornada de oración, no una misa, encabezada por León XIV, donde se incluirá presentaciones artísticas, dinámicas y testimonios de vida. “Será una experiencia en la que el estadio se va a convertir en una gran casa para acoger a todos los jóvenes de distintos lugares”, explicó.

¿QUÉ SANTOS PERUANOS APARECEN EN EL LOGO OFICIAL DE LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV AL PERÚ?

Este lunes 21 de septiembre, el Vaticano presentó oficialmente la agenda del papa León XIV durante su visita al Perú (Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa), programada del 11 al 16 de noviembre. Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención de los fieles católicos fue el logo que lleva el lema “Abramos el corazón”. Este diseño, enmarcado por un corazón, está representado por cinco santos peruanos, acompañados por el Sumo Pontífice, una paloma blanca y el mapa del Perú. Así, de acuerdo con la Santa Sede, el lema invita a la población a abrir el corazón a Dios para renovar la fe; al prójimo, para fortalecer la fraternidad; y a la misión, para anunciar el Evangelio y promover la paz en el mundo. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, los santos que aparecen en el logotipo oficial: