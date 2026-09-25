Por Redacción EC

Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, diversas instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. De hecho, recientemente, el Arzobispado de Lima anunció una buena noticia para la feligresía: una convocatoria para que los jóvenes puedan participar a la gran vigilia de oración con el Pontífice en el Estadio Monumental. Frente a este anuncio, los fieles se mantienen a la expectativa de conocer más detalles sobre los requisitos y la fecha de la congregación que se realizará durante la visita papal al país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.