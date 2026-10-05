Por Redacción EC

“Todo tiempo pasado fue mejor”, dice una conocida expresión que vuelve a aparecer cuando se pone bajo la lupa la manera en que distintas generaciones aprendieron a gestionar sus emociones. Más que idealizar una época marcada por otras costumbres y sin la tecnología actual, la comparación lleva la mirada hacia la forma en que padres y abuelos educaban a sus hijos y los preparaban para afrontar los momentos difíciles. Con el paso de los años, las dinámicas familiares se han transformado y también lo han hecho las prioridades al momento de criar. El cuidado, la protección y la preocupación por el bienestar de los niños ocupan hoy un espacio cada vez más importante, aunque este cambio también plantea interrogantes sobre la manera en que se desarrolla la fortaleza emocional durante la infancia.