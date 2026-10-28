La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) brinda una gran oportunidad para quienes desean ampliar sus conocimientos tecnológicos sin gastar dinero en clases. A través de la undécima edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), la institución pone a disposición más de 80 cursos virtuales que abarcan áreas como inteligencia artificial, programación, ciberseguridad y análisis de datos, entre otras especialidades vinculadas con las herramientas digitales. Esta iniciativa permite explorar diferentes campos de aprendizaje y adquirir conocimientos que pueden contribuir al desarrollo académico y profesional. Además, quienes deseen respaldar su formación podrán acceder a una opción de certificación. Conoce qué materias forman parte de esta propuesta educativa, cómo funciona el programa y qué debes tener en cuenta para aprovechar sus beneficios.

¿HASTA CUÁNDO PUEDES INSCRIBIRTE EN LOS MÁS DE 80 CURSOS GRATUITOS DE LA UNI?

El proceso de matrícula comenzó el 15 de octubre y finalizará el 2 de noviembre de 2026, día programado para el inicio de las clases.

La formación no tiene costo para quienes deseen participar. Sin embargo, las personas interesadas en obtener una constancia que respalde sus conocimientos podrán solicitar un certificado avalado por la universidad, cuyo precio es de S/ 50 por cada curso.

¿QUÉ TEMAS Y ESPECIALIDADES ABARCA LA OFERTA EDUCATIVA?

La propuesta académica reúne distintas áreas vinculadas con la tecnología, las herramientas digitales y la gestión. Entre las materias disponibles se encuentran las siguientes:

Inteligencia artificial y aprendizaje automático. Ciencia, análisis y procesamiento de datos. Programación y desarrollo de software. Ciberseguridad y servicios en la nube. Diseño asistido por computadora y metodología BIM. Automatización de procesos y gestión de proyectos. Normas ISO y experiencia de usuario. Comunicación digital.

Esta variedad permite que los participantes exploren diferentes campos y refuercen sus competencias en función de sus intereses formativos.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LOS CURSOS VIRTUALES?

La convocatoria está destinada a estudiantes y egresados de universidades e institutos, además de trabajadores del sector público. Para acceder a la oferta, los postulantes deben contar con una dirección de correo electrónico institucional activa.

Las clases se desarrollarán en tiempo real por internet. Asimismo, los participantes tendrán la posibilidad de revisar las grabaciones de las sesiones como material complementario para repasar los contenidos y reforzar lo aprendido, según informa el diario La República.

¿CÓMO PUEDES SOLICITAR INFORMACIÓN PARA MATRICULARTE?

Los interesados pueden comunicarse mediante las siguientes vías:

Correo electrónico: pit@uni.edu.pe.

Central telefónica de la UNI: 4811070, anexos 7041, 7047, 7042, 7018, 7030 y 7043.

Teléfono del PIT: 4811065.

Facebook: página de cursos gratuitos de la UNI.

La información sobre las asignaturas disponibles y las indicaciones para completar la matrícula también puede consultarse mediante el ENLACE DE INSCRIPCIÓN difundido por la institución.

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). | Crédito: Andina

¿CUÁNTAS CARRERAS PROFESIONALES OFRECE LA UNI?

Además de sus programas de capacitación, la universidad cuenta con 34 carreras profesionales, distribuidas en tres áreas: Ingeniería, Ciencias y Arquitectura.

Su oferta incluye especialidades como Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Biomédica, Física, Matemática, Química y Arquitectura, entre otras.

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