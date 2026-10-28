¿Quieres aprender inteligencia artificial gratis? La UNI ofrece más de 80 cursos virtuales y puedes inscribirte hasta esta fecha | Composición EC: Magnific / Andina
¿Quieres aprender inteligencia artificial gratis? La UNI ofrece más de 80 cursos virtuales y puedes inscribirte hasta esta fecha | Composición EC: Magnific / Andina
Por José Templo

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) brinda una gran oportunidad para quienes desean ampliar sus conocimientos tecnológicos sin gastar dinero en clases. A través de la undécima edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), la institución pone a disposición más de 80 cursos virtuales que abarcan áreas como inteligencia artificial, programación, ciberseguridad y análisis de datos, entre otras especialidades vinculadas con las herramientas digitales. Esta iniciativa permite explorar diferentes campos de aprendizaje y adquirir conocimientos que pueden contribuir al desarrollo académico y profesional. Además, quienes deseen respaldar su formación podrán acceder a una opción de certificación. Conoce qué materias forman parte de esta propuesta educativa, cómo funciona el programa y qué debes tener en cuenta para aprovechar sus beneficios.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?