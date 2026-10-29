Por Redacción EC

El colesterol es un indicador que suele despertar dudas al revisar los resultados de un examen de sangre, especialmente cuando sus cifras están fuera de los rangos esperados. Si bien esta sustancia cumple funciones esenciales en el cuerpo, mantener niveles elevados o desequilibrados puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Por ello, los especialistas destacan la necesidad de conocer cómo interpretar estos valores y acudir a controles médicos con regularidad. Distinguir el colesterol HDL del LDL y reconocer qué elementos pueden modificar sus niveles, como los hábitos alimenticios y la predisposición genética, permite comprender mejor los resultados y adoptar medidas para proteger la salud.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?