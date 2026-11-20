La propuesta del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), sobre un nuevo Plan Maestro de Desarrollo para la Costa Verde no ha sido bien recibida por algunas comunas que tienen presencia en el Circuito de Playas.

La Municipalidad de Miraflores rechazó la propuesta debido a que, según consideró, implica una “sobreexplotación” comercial de las playas, como Los Delfines, Pampilla II, Estrella y Redondo I, así como la construcción de inmuebles de gran altura y ejecución de proyectos viales que afectarían áreas verdes y espacios del distrito.

José Oviedo Lira, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Miraflores, explicó a El Comercio que la propuesta del IMP busca que, de los terrenos ganados al mar a través de espigones, se destine hasta un 50% a proyectos comerciales.

“En la propuesta del IMP lo que se pretende hacer es una sobreexplotación del espacio público de Miraflores porque en el área sur, donde están las playas Estrella y Redondo 1, de las aproximadamente siete hectáreas que se ganen al mar, casi el 38% son para explotación comercial vía enormes terrenos para centros comerciales y ponen parámetros de grandes alturas y gran densidad”, manifestó el funcionario.

“En la zona norte pretenden poner una suma de terrenos comerciales que llegan directamente a la playa y que tienen una extensión de 14 hectáreas de las 30 que se ganarían al mar, es decir, cerca del 50%”, agregó.

Miraflores ha puesto reparos al nuevo Plan Maestro de Desarrollo para la Costa Verde. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

Además, recordó que Miraflores tiene una costa de una extensión de 4.7 kilómetros, pero que cerca de 2.2 kilómetros están bloqueados con una reserva acuática de rompientes por una resolución de la Dirección de Capitanías y Puerto (Dicapi) de la Marina. “El área entre las playas Redondo 2 y Tres Picos no se puede tocar porque se protege la ola para el surf. Entonces, solo son útiles la zona sur y zona norte”, remarcó.

También cuestionó que la propuesta del IMP para la Costa Verde contenga proyectos viales, dos viaductos elevados y una rampa de subida hacia la Av. José Pardo, que no solucionarán la congestión vehicular en calles aledañas a los malecones y afectarán las áreas verdes.

“El plan tiene un componente vial que también resulta injustificable técnicamente porque plantea hacer un doble viaducto elevado frente al mar (de la Av. José Pardo a Bajada de Baños), pero la congestión vial no es por la capacidad de la autopista (de la Costa Verde), sino es porque la parte de arriba de la ciudad no tiene capacidad para recibir ese tránsito”, aseveró.

“Quieren hacer un acceso innecesario en la Av. Pardo, que incluye rampa de 900 metros de largo, algo parecido a la bajada Marbella, pero lo que harán es destruir el paisaje de los dos kilómetros centrales del distrito para hacer rampas de subida. Se pretende hacer un acceso vial para que haya igualmente enormes colas de subida, y esa subida destruirá los parques Grau, Juventud y Chino”, agregó.

Criticó que solo se haya dispuesto un plazo limitado de 30 días calendario para que la ciudadanía exprese sus observaciones sobre el mencionado, pese a que se trata de un documento que contiene más de 4 mil folios y abarca puntos muy especializados.

Algunas playas de la Costa Verde no son aptas para bañistas. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

No obstante, según indicó, Miraflores hizo una contrapropuesta que establece, entre otros temas, que las nuevas edificaciones se ubiquen exclusivamente en terrenos ganados al mar, pero solo con una ocupación máxima del 20%.

“Nuestra propuesta es que no se construyan en los acantilados, que no se construya en las áreas existentes de la playa. Y si se edifica algún tipo de servicio, debería ser semejante a los muelles de Santa Mónica o San Francisco (Estados Unidos) con edificaciones de no más de dos pisos y con servicios turísticos comerciales, pero no enormes centros comerciales, y solo en las nuevas áreas ganadas al mar y no más en 20%”, anotó.

Oviedo Lira cuestionó la forma cómo se ha generado el Plan Maestro para la Costa Verde, pues indicó que dicho informe es producto de un convenio firmado entre la Presidencia de la Autoridad del Proyecto Costa Verde y el IMP y que se financió con una transferencia de fondos del Concejo Metropolitano, pero sin la conformidad del Consejo Directivo de la APCV.

Barranco defiende sus acantilados

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, indicó que su gestión no permitirá que en la propuesta de actualización del plan de desarrollo para la Costa Verde se incluyan construcciones en las playas y acantilados.

“Nuestra posición respecto a la actualización del Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde 2026 al 2040, en lo que a Barranco corresponde, es la recuperación de espacios públicos, como nuestras playas y otros espacios, para el esparcimiento y la actividad libre de nuestros vecinos”, refirió la autoridad local.

Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco. (Foto: Diego Aquino/El Comercio).

“No vamos a permitir que en esta propuesta de actualización del plan se incluyan construcciones en las playas y acantilados, esto en concordancia con la opinión de nuestros vecinos, que piden que estos espacios sigan siendo intangibles”, agregó.

“Estamos enviando, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, un documento dirigido al Instituto Metropolitano de Planificación solicitando la aclaración y, si cabe el caso, la rectificación necesaria, de manera que quede claro que en Barranco sus acantilados son y seguirán manteniendo su intangibilidad”, puntualizó.

Vargas advirtió que los espacios que por años no han permitido la recuperación y el libre uso de las playas de Barranco “no tendrán cabida”.

No obstante, sí se mostró de acuerdo en los planes que contemplen, por ejemplo, la construcción de espigones que permitan el arenado en el espacio del litoral que corresponde a su distrito.

En San Isidro

Salvador Heresi, regidor electo de San Isidro, indicó que en el plan para la Costa Verde se plantea especializar a dicho distrito en negocios, convenciones, hotelería corporativa y hoteles premium, pese a que solo tiene 800 metros de litoral.

“Manifiesto mi firme oposición a que estas actividades comerciales y hoteleras puedan extenderse a nuestro frente costero. San Isidro ya es uno de los principales centros financieros y empresariales de Lima. Recibe diariamente una enorme población flotante y soporta una intensa congestión vehicular, contaminación sonora y presión urbana”, indicó el también exalcalde de San Miguel.

“Defenderé que la totalidad de nuestro frente costero sea protegida como Zona de Recreación Pública (ZRP), excluyendo hoteles, centros comerciales, centros de convenciones y otras actividades incompatibles con su carácter recreativo, ambiental y paisajístico”, agregó.