El avance de Fenómeno El Niño de grandes proporciones, tal como lo advierten los especialistas, ya se siente en el país, pues actualmente Lima afronta uno de los inviernos más ‘calientes’ de las últimas décadas, sobre todo en julio y agosto, que son considerados los meses más ‘fríos’ del año en la capital.

Lima afronta una ola de calor diurno, la cual acumula 98 días cálidos consecutivos y Fenómeno El Niño ya se encuentra en fase extraordinaria, según Senamhi.

Los reportes muestran que en Lima, durante julio, agosto y una parte de septiembre, se batieron 12 los récords de temperatura máxima y mínima en invierno. Incluso, los valores reportados superan a los registrados en 1982, 1997 y 2023, periodos en los que ocurrieron Fenómeno El Niño extraordinarios.

Por ejemplo, el 13 de julio se batieron récord en las estaciones Aeropuerto-Callao (27,3°C), Campo de Marte-Jesús María (28,2°C), Alexander von Humboldt-La Molina (28,5°C). En esta última estación también se reportó, el 25 de julio, una temperatura de 29,4°C, siendo el valor más alto, hasta el momento, de toda la estación.

Los limeños se han visto sorprendidos por un calor inusual en el invierno. (FOTO: GEC) / JORGE CERDAN

El 11 de agosto, Senamhi indicó que la estación Aeropuerto alcanzó 25,7°C, mientras que la estación Campo de Marte-Jesús María reportó, el 22 de agosto, una temperatura récord de 28°C. Un día después, la estación Alexander von Humboldt-La Molina tuvo una temperatura de 28,8°C.

El 6 de septiembre se reportó temperatura récord en cuatro estaciones: Campo de Marte (26,1°C/nueva máxima), Aeropuerto (25,1°C/nueva máxima), Campo de Marte (20,8°C/nueva mínima), Aeropuerto (21,5°C/nueva mínima). Un día después, la estación Campo de Marte reportó 26,7°C.

Fecha Estación Temperatura récord Promedio climatológico Anomalía Referencia histórica 13 de julio Aeropuerto Callao 27,3°C 17.8°C 9.5°C 26,7°C en 1983 13 de julio Campo de Marte 28,2°C 18.3°C 9.9°C 26°C en 1997 13 de julio Alexander von Humboldt 28,5°C 19,4°C 9.1°C 27,6°C en 2023 25 de julio Alexander von Humboldt 29,4°C 19,3°C 10.1°C 28,5°C el 13 de julio de 2026 11 de agosto Aeropuerto 25,7°C 18,6°C 7,1°C 22 de agosto Campo de Marte 28°C 18°C 10°C 27,1°C de agosto de 1939 23 de agosto Alexander von Humboldt 28,8°C 19,5°C 9,3°C 27,7°C de agosto del 2025 6 de septiembre Campo de Marte 26,1°C Nueva máxima para septiembre 6 de septiembre Aeropuerto 25,1°C Nueva máxima para septiembre 6 de septiembre Campo de Marte 20.8°C Nueva mínima para septiembre 6 de septiembre Aeropuerto 21.5°C Nueva mínima para septiembre 7 de septiembre Campo de Marte 26,7°C Máxima de invierno

Explicación del Senamhi

Nelson Quispe, ingeniero meteorólogo del Senamhi, afirmó que las temperaturas máximas y mínimas registradas en Lima durante las últimas semanas han superado todos los récords históricos que se tenían. Puso de ejemplo de esa situación que en Lima se haya reportado 29,4°C durante el invierno.

“Lima ha registrado 29,4°C en pleno invierno, cuando usualmente la temperatura máxima puede llegar hasta 21°C, entonces estamos hablando de 8°C por encima de ese valor”, afirmó a El Comercio.

No obstante, precisó que las altas temperaturas no solo están influenciadas por El Niño, sino también por el cambio climático. “Las temperaturas ya están en ascenso, cada año van ascendiendo más. Si a eso añadimos El Niño, se sobrepasan esos valores”, remarcó.

Temperatura récord en agosto. (Foto: Senamhi/X)

Aseguró que las altas temperaturas que se han presentado en el invierno, que comprende julio, agosto y parte de septiembre, continuarán en los siguientes meses. “Estas temperaturas aumentarán, ya que estamos a 13 días de la llegada de la primavera, que es el arranque del aumento de la temperatura hacia el verano”, expresó el especialista.

Incluso, advirtió que en el verano del 2027 se podría romper el récord de temperatura en Lima, pues recordó que en febrero de 1998 se llegó a un valor de 35,2°C y se pronostica que en los primeros meses del próximo año se alcance los 36°C.

Explicó que el invierno cálido es producto del aumento de la temperatura del mar por la presencia del Fenómeno El Niño costero.“Toda la zona costera está teniendo el efecto térmico. Las temperaturas están muy por encima de lo normal. Tenemos un mar caliente, tenemos una anomalía de hasta 6°C por encima de lo normal y está afectando a las temperaturas”, explicó.

En ese contexto, detalló que en julio pasado, en el cual se presentan las temperaturas más bajas del año, se ha superado los 29°C. Explicó que, en el pasado mes, un récord en la temperatura máxima ocurrió el 22 de agosto con 28°C, mientras que la temperatura mínima se ubicó entre 18°C y 20°C, que son temperaturas muy altas para la estación.

Las altas temperaturas continuarán hasta el verano del próximo año

El ingeniero Javier Chiong, especialista de la Subdirección de Vigilancia Climática del Senamhi, recordó que en el 2023 se tuvo un invierno cálido, tal como ocurre actualmente. En diálogo con El Comercio, el especialista explicó que el invierno con temperaturas altas se debió a que el desarrollo del Fenómeno El Niño se inició en marzo y ha incrementado su intensidad a lo largo de los meses.

“En este año, el Fenómeno El Niño comenzó en marzo y desde aquella fecha ha estado persistiendo e incrementando su intensidad, ya que cuando ha llegado a junio, julio y agosto ha persistido. En junio y julio estaba en una categoría moderada y en transición a la categoría fuerte, en la cual nos encontramos actualmente y ha coincido con el invierno, por eso se ha incrementado la temperatura”, refirió.

Explicó que se han superado récord de temperaturas en la costa central, específicamente en el caso de Lima, y en la costa norte. “En la capital hemos tenido temperaturas por sobre lo normal de 8°C y 9°C. Si lo normal en Lima era 17°C o 18°C, incluso un poco menos, en esta temporada hemos estado presentando hasta 28°C y 29°C en algunas zonas de las estaciones Campo de Marte, Aeropuerto, Alexander von Humboldt de La Molina”, afirmó.

Las anomalías en las temperaturas en la costa durante agosto. (Foto: Senamhi/X)

Incluso, pronosticó que las temperaturas con valores altos continuarán hasta el verano del próximo año. “Mientras dure el Fenómeno El Niño, es más probable que estas temperaturas persistan. El Enfen indica, en su último comunicado, que el evento va a persistir aproximadamente hasta el verano del siguiente año. Ya en el otoño del siguiente año se espera una transición paulatina hacia condiciones neutras”, explicó.

“Nosotros esperamos que las temperaturas en la costa estén por encima de lo normal hasta el verano (del 2027). La costa comprende Lima, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, la costa de Áncash, Ica y la costa sur”, agregó.

En el caso de las lluvias, Chiong indicó que a partir de noviembre se podrían presentar algunas lluvias importantes, principalmente en la costa norte, ya que en la costa central dependerá mucho de cómo evoluciona el evento.

Condiciones de un invierno cálido son similares al de 1997, advirtió investigadora científica

Yamina Silva, investigadora científica y docente de la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indicó a El Comercio que, de acuerdo con un estudio realizado junto a otros especialistas, las condiciones de un invierno cálido son similares a las registradas en el invierno de 1997, cuando se registró un Fenómeno El Niño extraordinario.

“En el informe se destaca que el invierno del 1997 fue tan caliente como el verano (de aquel año), entonces, estamos hablando de una condición muy similar la que se dio durante el evento 97-98, que tuvo impactos muy severos para el país. Eso es lo que estamos viviendo”, aseveró.

“Se tienen días despejados, días típicos de una condición de verano, con bochorno, con altas temperaturas en el día y en la noche. Para una temporada de invierno, estamos en una condición muy atípica, pero muy similar al invierno de 1997. En el caso del 1982, no fue tanto la condición”, agregó.

Coincidió con otros especialistas respecto a que las temperaturas cálidas continuarán pasando el verano del próximo año, incluso en el otoño se tendrían los rezagos de este calentamiento

Las lluvias intensas elevan el riesgo de inundaciones, huaicos y desbordes de ríos. Foto: Internet.

El invierno del 2026 “es el más cálido jamás medido”

Abraham Levy, socio fundador de la consultora Ambiental Andina, señaló que el invierno del 2026 “es el más cálido jamás medido”, ya que en Lima las estaciones han reportado “entre 6°C o 10°C por encima de los valores normales”. Incluso, enfatizó que se han batido récord de temperaturas máximas y mínimas, ya que “todo el día está caliente”.

“Esos son números considerables, lo cual demuestra un calentamiento muy severo del mar frente a la costa, por eso este evento califica como extraordinario. Es una condición excepcional”, afirmó Levy.

“Si la tendencia continúa, como sugieren los modelos climáticos, en un escenario de esta calidez probablemente Lima alcance registrar su mayor temperatura jamás medida”, agregó.

En ese contexto, Levy recordó que Lima registró una temperatura récord de 35,2°C el 14 de febrero de 1998, pero consideró que en este evento del Fenómeno El Niño será superado.

Remarcó que el invierno del 2026 es similar al de 1997, pero distinto al de 1982 y 2023. “En el caso de 1997, que fue el inicio de un episodio extraordinario, son muy similares, pero un poco mayor este año. En el caso del 1982-1983 fue un Fenómeno El Niño tardío, ya que el mar recién comenzó a calentarse en agosto. El gran impacto de las temperaturas en el 1983 fue en el otoño, el verano se extendió con temperaturas de 30°C hasta abril y mayo. Fue un Niño muy atípico en términos cronológicos”, puntualizó.

“El Fenómeno El Niño de 2023 tuvo un calentamiento importante, pero para esta época (en invierno) empezó a caerse, en agosto llegó a su cúspide”, añadió.