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Resumen

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El avance de Fenómeno El Niño de grandes proporciones, tal como lo advierten los especialistas, ya se siente en el país, pues actualmente Lima afronta uno de los inviernos más ‘calientes’ de las últimas décadas, sobre todo en julio y agosto, que son considerados los meses más ‘fríos’ del año en la capital.

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