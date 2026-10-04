El siniestro se reportó cerca a las 9:00 a.m. de este domingo, y no se descarta que haya sido ocasionado, según declaró el subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de Miraflores. (Foto: Julio Reaño - El Comercio)
El siniestro se reportó cerca a las 9:00 a.m. de este domingo, y no se descarta que haya sido ocasionado, según declaró el subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de Miraflores. (Foto: Julio Reaño - El Comercio)
Por Redacción EC

Un incendio de gran magnitud se reportó cerca de las 9:00 a.m. de este domingo 4 de octubre en el Malecón de la Reserva en el distrito de Miraflores, el mismo que generó la inmediata intervención de varias unidades del Cuerpo General de los Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia.

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