Un incendio de gran magnitud se reportó cerca de las 9:00 a.m. de este domingo 4 de octubre en el Malecón de la Reserva en el distrito de Miraflores, el mismo que generó la inmediata intervención de varias unidades del Cuerpo General de los Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia.

La propagación del fuego fue casi inmediata, pues el siniestro se registró en una zona con abundante vegetación y maleza seca del acantilado. De hecho, se reportó a una persona herida y se ordenó la evacuación de varios vecinos de la zona, a fin de evitar que la cifra aumente.

Si bien no existe certeza de qué pudo ocasionar el incendio, algunas hipótesis apuntan que alguien habría encendido una fogata, aunque las investigaciones determinarán lo que realmente ocurrió.

INCENDIO PUDO SER PROVOCADO

En diálogo con RPP, Karl Lizárraga, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito de Miraflores, comentó que manejan la hipótesis de que este evento fue generado y espera la acción de la Policía Nacional del Perú.

“Se está haciendo el seguimiento a las cámaras, porque es muy extraño que un día como hoy, a estas horas, haya un incendio de cerca de 800 m² afectado, tengamos ya varias horas y no podamos controlarlo”, apuntó en horas de la mañana.

“No es un incendio casual. Estamos viendo, manejando la hipótesis de un incendio afectado, ocasionado”, añadió.

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