A lo largo del año, diversas zonas de la costa peruana se han visto perjudicadas por los fuertes oleajes anómalos que han generado la pérdida o provocado daños en embarcaciones cercanos al litoral. Este fenómeno, que alcanzó en su momento hasta dos o tres veces su altura habitual, ha producido gran preocupación entre los pescadores y habitantes de estas áreas costeras. En ese contexto, los oleajes registrados recientemente en varios puntos de la Costa Verde han provocado consecuencias como derrumbes y daños en la infraestructura de algunos distritos. Ante esta situación, las autoridades adoptaron las medidas correspondientes para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DAÑOS HAN CAUSADO LOS OLEAJES ANÓMALOS EN ESTOS TRES DISTRITOS DE LIMA?

En entrevista para RPP, el director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, Jorge Vizcarra, advirtió que los oleajes anómalos podrían llegar a su máxima intensidad este fin de semana, alcanzando hasta tres veces más de lo frecuente. En tanto, estos fenómenos sorprendieron a varios sectores de la Costa Verde y ocasionaron derrumbes y daños en la infraestructura de distritos como Miraflores, San Isidro y Chorrillos. “Estos oleajes normalmente impactan con mayor intensidad esas playas que tienen poca pendiente; esas donde uno va caminando y siempre tiene piso porque no hay fondo”, indicó

Inclusive, las olas sobrepasaron el malecón y llegaron hasta las pistas cercanas a las playas La Herradura y Waikiki, ocasionando la caída de un poste de alumbrado público y afectando las tuberías del sistema de desagüe. Ante esta situación, las autoridades locales restringieron el acceso al puente peatonal y limitaron temporalmente el ingreso y la permanencia de personas en diversos balnearios de la zona. Asimismo, dispusieron el cierre de un tramo de la Costa Verde hasta que se levante la alerta por oleajes anómalos.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS QUE PODRÍAN ADVERTIRTE QUE ESTÁS SUFRIENDO UN GOLPE DE CALOR?

Ante las altas temperaturas que viene registrando diversas zonas de la costa del país por la llegada del Fenómeno El Niño, las autoridades recomiendan a la población a mantener una hidratación constante, utilizar bloqueador solar, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol. Y es que, ante la exposición prolongada a sol, tanto los niños como los adultos mayores pueden verse afectados por un golpe de calor. Entre los principales síntomas se encuentran la fiebre elevada, el pulso acelerado, el dolor de cabeza intenso, las náuseas, los vómitos, los mareos y la confusión. En los casos más graves, esta condición puede provocar convulsiones o pérdida del conocimiento, por lo que requiere atención médica inmediata. A continuación, te presentamos, compartido por Andina, las medidas que se deben tomar ante un sobrecalentamiento del cuerpo:

Lleva a la persona a un lugar fresco y ventilado para ayudar a reducir su temperatura corporal.

Retira el exceso de ropa y deja la piel descubierta para facilitar la pérdida de calor corporal.

Coloca paños húmedos o compresas frías en el cuello, las axilas y la cabeza para ayudar a bajar la temperatura corporal.

Si la persona está desorientada o tiene alterado el estado de conciencia, evita darle líquidos por vía oral para prevenir posibles atragantamientos.

Solicita atención médica de emergencia de inmediato.

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