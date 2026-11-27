La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso restricciones preventivas al tránsito vehicular y peatonal en un tramo de la Costa Verde debido a la intensificación de los oleajes anómalos en el litoral peruano. La medida, establecida mediante el Decreto de Alcaldía N.° 013-2026, busca evitar accidentes y proteger la integridad de conductores y peatones ante el riesgo de inundaciones, erosión y daños en la infraestructura vial.

La disposición responde a la alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Inicialmente, la Municipalidad de Lima informó que las restricciones se mantendrían hasta el 29 de noviembre; sin embargo, el comunicado oficial precisa que continuarán vigentes hasta que la Marina levante las alertas o avisos por oleajes anómalos.

Municipalidad Metropolitana de Lima inició con la restricción preventiva del tránsito vehicular y peatonal en un tramo de la Costa Verde, ante la alerta de oleajes anómalos. Foto: MML

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto, explicó que la medida podría ampliarse dependiendo de las actualizaciones de los reportes sobre las condiciones del mar.

“Se está tomando una acción preventiva en respuesta a la alerta de la Marina de Guerra. Queremos que todas las personas comprendan que se están tomando las precauciones del caso”, señaló el funcionario.

La restricción comprende el carril derecho en sentido de norte a sur, desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendáriz. La medida también incluye la bajada Balta y la vereda peatonal contigua.

La Gerencia de Movilidad Urbana tendrá a su cargo el control del tránsito y la habilitación de los carriles permitidos, con el objetivo de mantener la circulación vehicular en las zonas que no se encuentren restringidas.

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Asimismo, las unidades operativas de esta gerencia y de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) permanecerán en el lugar para atender posibles emergencias, supervisar las condiciones de seguridad y responder ante cualquier eventualidad relacionada con el tránsito.

Municipalidad de Lima evalúa declarar en emergencia la Costa Verde

En paralelo a las restricciones, la Municipalidad de Lima viene elaborando un informe técnico para sustentar una posible declaratoria de emergencia de la Costa Verde, debido a las condiciones de riesgo que presenta esta zona ante la intensificación de los oleajes anómalos.

Casaretto precisó que la propuesta deberá ser evaluada y aprobada por el Concejo Metropolitano durante una sesión. Por el momento, la iniciativa continúa en proceso y todavía no constituye una declaratoria oficial de emergencia.

Esta eventual medida busca reforzar las acciones de prevención y respuesta frente a los peligros que representan los fenómenos marítimos para la infraestructura y las personas que transitan por el circuito de playas.

Municipalidad Metropolitana de Lima inició con la restricción preventiva del tránsito vehicular y peatonal en un tramo de la Costa Verde, ante la alerta de oleajes anómalos. Foto: MML

El mencionado Decreto de Alcaldía también dispone notificar a las municipalidades distritales que tienen jurisdicción en la Costa Verde para que implementen las restricciones, medidas de prevención y controles necesarios en las actividades comerciales, turísticas, deportivas, artísticas y de uso de las playas.

Finalmente, la Municipalidad de Lima exhortó a la ciudadanía a respetar la señalización, evitar acercarse a las zonas restringidas y cumplir las disposiciones de seguridad mientras permanezcan vigentes las alertas por oleajes anómalos.

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