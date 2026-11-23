El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, encabezó la ceremonia de graduación de 40 agentes de seguridad privada de la Guardia Metropolitana, bajo la administración de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape).
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