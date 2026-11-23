El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, encabezó la ceremonia de graduación de 40 agentes de seguridad privada de la Guardia Metropolitana, bajo la administración de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape).

Los primeros integrantes culminaron un exigente proceso de formación física, táctica y operativa con el respaldo de la Universidad de San Martín de Porres.

Durante su preparación, los agentes recibieron capacitación especializada en entrenamiento en seguridad vial, prevención de riesgos, derechos humanos, gestión operativa y protocolos de actuación ante emergencias.

Primeros agentes de la Guardia Metropolitana de Lima junto al alcalde Renzo Reggiardo. (Foto: Municipalidad de Lima) / Leandro Britto

¿Qué funciones tendrá?

La Guardia Metropolitana estará destinada a la vigilancia, custodia y protección de las obras, vías, instalaciones, bienes, infraestructura y trabajadores que se encuentren bajo responsabilidad de Emape.

Sus integrantes podrán identificar situaciones de riesgo, generar alertas y solicitar apoyo policial o médico cuando corresponda.

Los agentes de la Guardia Metropolitana de Lima recibieron entrenamiento especial. (Foto: Municipalidad de Lima) / Leandro Britto

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, su actuación estará circunscrita a las labores de seguridad privada vinculadas a los espacios y bienes administrados por Emape.

El cuerpo no realizará labores de fiscalización ni ejercerá funciones de serenazgo o policiales. Tampoco tendrá entre sus atribuciones la investigación criminal, el control del orden público, el control del tránsito o el patrullaje policial.