Una de las plataformas que permite realizar este tipo de análisis es ArcGIS, desarrollada por la empresa estadounidense Esri y distribuida en el Perú por Telemática, compañía especializada en sistemas de información geográfica. Su funcionamiento permite integrar distintas fuentes de información en mapas digitales para identificar riesgos, evaluar daños y orientar la distribución de recursos durante una emergencia.

ArcGIS trabaja mediante capas de información que se superponen sobre un mismo mapa: escenarios de inundación, ubicación de viviendas, redes viales, servicios de agua e infraestructura crítica. Estos datos provienen de diferentes instituciones y pueden complementarse con información recogida directamente en las zonas afectadas.

El ejemplo de Cenepred

En el Perú, entidades como el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ya utilizan herramientas geoespaciales para analizar riesgos y poner información territorial a disposición de otras instituciones. A través de su plataforma SIGRID, por ejemplo, es posible consultar mapas oficiales de peligros y exposición que pueden servir como punto de partida para la planificación de acciones preventivas.

La tecnología también ofrece herramientas para las distintas etapas de una emergencia. Las imágenes satelitales y las fotografías captadas por drones permiten observar zonas de difícil acceso, mientras que los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a procesarlas, detectar cambios en el territorio y delimitar áreas inundadas. En campo, las brigadas pueden registrar fotografías, videos y datos mediante aplicaciones móviles, incluso sin conexión a internet, para luego sincronizar esa información y visualizarla en tableros de control.

Jesús Alarcón, representante de Telemática, sostiene a El Comercio que una de las principales ventajas es reducir el tiempo que demandan los procedimientos manuales. Explica que, tradicionalmente, las brigadas llenan fichas que luego deben trasladarse a una central para su digitalización y consolidación, un proceso que puede retrasar la respuesta.

Análisis de imágenes

Según el ejecutivo, la inteligencia artificial también permite agilizar el análisis de imágenes para identificar posibles daños. A ello se suma la posibilidad de que los equipos de campo registren directamente fotografías, videos y observaciones que puedan ser consultadas por los responsables de tomar decisiones.

“Si yo sumo inteligencia artificial, ese trabajo se puede acortar a horas o minutos”, señala Alarcón. No obstante, el tiempo que efectivamente puede ahorrarse depende de la disponibilidad de información, la conectividad y las capacidades técnicas de las instituciones que utilizan estas herramientas.

Con los datos reunidos, las autoridades pueden establecer prioridades mediante el cruce de diferentes variables. Alarcón explica que, por ejemplo, es posible combinar escenarios de inundación con la ubicación de viviendas para estimar cuántas personas podrían necesitar una evacuación y dónde convendría instalar refugios temporales.

Si una carretera queda bloqueada, la información geoespacial puede ayudar a identificar los puntos de interrupción y las comunidades que podrían quedar aisladas. También permite ubicar plantas de tratamiento y redes de agua expuestas a inundaciones, o evaluar dónde instalar un establecimiento temporal de salud según la población que necesite atención.

El mismo enfoque puede aplicarse a la distribución de ayuda humanitaria. Alarcón plantea el caso de una entidad que decide enviar 50 camiones con suministros a una zona afectada, cuando la necesidad real podría ser mayor o menor. Contar con información actualizada sobre la población damnificada, las vías disponibles y las condiciones del territorio permitiría ajustar mejor los recursos destinados a la emergencia.

Sin embargo, estas herramientas no reemplazan las evaluaciones de daños realizadas en campo. Su utilidad depende de la calidad de los datos disponibles y de que las autoridades puedan contrastarlos con la situación real antes de tomar decisiones.

Instituciones integradas

Una de las preguntas centrales es qué tan integradas están las instituciones públicas para compartir y aprovechar esa información. Alarcón reconoce que el Estado ya produce una cantidad importante de datos sobre pronósticos de lluvia, características del suelo y peligros asociados a inundaciones y huaicos. El desafío, sostiene, consiste en evitar que cada entidad trabaje de manera aislada y lograr que los gobiernos regionales y locales utilicen información oficial que puedan complementar con sus propios registros.

En ese sentido, el Perú ya dispone de herramientas públicas de consulta geoespacial. Además del SIGRID de Cenepred, instituciones como el Senamhi e Ingemmet generan información meteorológica y geológica que puede utilizarse para identificar peligros y zonas expuestas. El aprovechamiento de estos datos no depende necesariamente de contratar una misma plataforma comercial, sino de que las instituciones cuenten con mecanismos para acceder a ellos, actualizarlos e integrarlos.

¿Puede cualquier gobierno regional utilizar ArcGIS? La respuesta depende del tipo de herramienta que necesite. Los mapas y servicios geográficos publicados para consulta pública pueden ser utilizados sin adquirir una licencia institucional. Sin embargo, la implementación de soluciones comerciales de ArcGIS para administrar información propia, realizar análisis avanzados o coordinar operaciones requiere licencias o suscripciones, además de personal capacitado y equipamiento. Los costos varían según los servicios y la cantidad de usuarios.

Esta diferencia resulta importante porque la incorporación de tecnología en la gestión del riesgo no pasa únicamente por comprar programas. También exige presupuesto para mantenerlos operativos, profesionales que sepan utilizarlos y procedimientos que permitan compartir información entre las instituciones.

Para Alarcón, la principal brecha se encuentra en los gobiernos regionales y locales. Considera que los municipios deberían constituir una de las principales fuentes de información territorial, pues conocen la distribución de manzanas, lotes, viviendas, población y establecimientos comerciales dentro de sus jurisdicciones.

Sin embargo, advierte que no todas las administraciones están preparadas para aprovechar estas herramientas. “Los que estén preparados hoy en día van a afrontar de mejor manera y otros lamentablemente van a tener que esperar que pase todo esto”, señala.

El ejecutivo también identifica un pendiente relacionado con la ciudadanía: facilitar el acceso a mapas que permitan conocer si una vivienda se encuentra en una zona expuesta a inundaciones o huaicos. Esta información puede contribuir a la prevención, aunque debe acompañarse de orientaciones claras sobre los riesgos y las medidas de protección.

Finalmente, Alarcón considera que el problema también está relacionado con el presupuesto y las prioridades de las autoridades. Plantea que las instituciones deberían considerar la tecnología “no como un gasto, sino como una inversión” e incorporarla en su planificación antes de que ocurra una emergencia.

La disponibilidad de plataformas geoespaciales representa una oportunidad para mejorar la preparación frente al Fenómeno El Niño. No obstante, su eficacia dependerá de que los datos estén actualizados, las instituciones compartan información y los gobiernos cuenten con capacidad para actuar sobre lo que muestran los mapas. Porque identificar dónde existe un riesgo es apenas el primer paso: lo decisivo es que esa información se traduzca oportunamente en medidas de prevención y atención.