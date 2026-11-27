El oleaje anómalo que se ha presentado en los últimos días en el litoral peruano, en el contexto de un Fenómeno El Niño extraordinario, ha causado daños en el malecón de la Costa Verde, sobre todo en las playas que tienen poca orilla y están cercanas a la pista.

Las playas más afectadas por las olas son Waikiki y La Pampilla, en Miraflores. Las veredas y la plataforma usadas por los peatones, así como los postes, quedaron expuestos debido a que el mar ha socavado sus cimientos. Las estructuras de un restaurante ubicado en la playa Barranquito, en Barranco, también resultaron dañadas por la fuerza de las olas.

Los locales comerciales y los vendedores autorizados por Miraflores y Barranco cerraron como medida de precaución, según constató El Comercio. Sin embargo, los surfistas ingresaron a las playas Waikiki y La Pampilla, pese a las restricciones.

La Costa Verde presenta daños debido a la erosión del mar. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

Ante ese escenario, la Municipalidad de Lima ordenó el cierre de un carril, en el sentido de norte a sur, desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendáriz. La medida se mantendrá hasta el domingo 29 de noviembre. Como era de esperarse, una congestión vehicular se presentó en un tramo de la Costa Verde, especialmente en la playa Waikiki, ya que solo había un carril habilitado para el tránsito vehicular. En el lugar, la MML desplegó personal de las gerencias de Movilidad Urbana, de Gestión de Riesgo de Desastres y de Emape para aplicar las restricciones y garantizar la transitablidad.

“En las otras zonas de la Costa Verde que han sido verificadas durante la madrugada, el oleaje llega hasta el borde de playa, pero no llega a la vía. Vamos a seguir verificando la vía metropolitana”, señaló Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la MML.

El funcionario informó que la Municipalidad de Lima elabora un informe técnico para sustentar la declaratoria de emergencia de la Costa Verde ante las condiciones de riesgo por los oleajes anómalos. Precisó que la propuesta deberá ser aprobada por el Concejo Metropolitano durante una sesión.

Se ha restringido la circulación vehicular en la Costa Verde. (Foto: Hugo Pérez/@photo.gec)

La situación en otros distritos

Una situación similar se vio en la playa San Bartolo, en el sur chico, ya que el malecón quedó dañado por el oleaje, incluso se han abierto forados en la pista y algunos tramos del muro se desplomaron. El agua del mar llegó hasta el borde de las pistas.

El fuerte oleaje ha destruido la vereda de la zona superior de la playa La Herradura, en Chorrillos, y algunas estructuras están en riesgo de caer en cualquier momento.

Las restricciones están enfocadas, por el momento, en un sector de la Costa Verde, pero cabe recordar que a lo largo del Circuito de Playas hay establecimientos que albergan diversas actividades, como el Costa 21, situado en San Miguel. En dicho local, el dúo Ca7riel & Paco Amoroso se presentará el 27 de noviembre, mientras que el Lima Latin Pop Fest Vol. 3 se desarrollará el 28 de noviembre.

El plan de Emape para recuperar infraestructura de la Costa Verde

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) invertirá dos millones de soles en los trabajos de recuperación de la infraestructura vial de la Costa Verde que ha sido dañada por el fuerte oleaje, específicamente en el sector de la playa La Pampilla. Las labores se iniciaron el jueves.

Edgar Lara, gerente general de Emape, explicó a El Comercio que se construirán estructuras de protección contra la erosión, se recuperarán 100 metros de carril afectado y reforzará el puente peatonal La Pampilla.

Edgar Lara es el jefe de Emape.

El objetivo de la intervención es brindarle estabilidad al borde costero y reducir el riesgo de colapso de la calzada, según indicó el funcionario.

Lara remarcó que el plan que pretende implementar Emape contempla, además, obras en San Isidro y Chorrillos, sin embargo, advirtió que las autoridades de este último distrito no han brindado la autorización para intervenir en la playa La Herradura, donde se planea invertir 4.6 millones de soles.

La Marina explica qué origina el fuerte oleaje

El director de Hidrografía y Navegación de la Marina, contralmirante AP Jorge Vizcarra, indicó que el oleaje anómalo podría incrementar su intensidad en el sur y centro del país durante viernes en la noche y extenderse, inclusive, hasta el sábado.

“A partir del jueves en la noche comenzará a decaer a ligera intensidad y comenzará a subir a moderada intensidad para llegar a fuerte intensidad nuevamente el viernes en la noche, inclusive el sábado, pero solamente en la zona sur y centro del país. En la zona norte continuará de ligera intensidad con algunos picos de moderada intensidad”, expresó Vizcarra.

Indicó que el fuerte oleaje que afecta al litoral peruano llega del norte, del sur y del oeste, una situación bastante atípica, ya que usualmente proviene del sur y a fines de año.

El oleaje anómalo, en un contexto del Fenómeno El Niño, ha socavado los cimientos de varias estructuras de la Costa Verde. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

El oficial de la Marina explicó que la fuerte intensidad del oleaje se debe, en el contexto del Fenómeno El Niño, que las olas han aumentado de dos a tres veces su altura normal, el incremento del nivel medio del mar, a consecuencia del calentamiento del mar, y la aparición de la fase de luna llena.

“Las anomalías de la temperatura superficial del mar, que están alrededor de 6.22°C por encima de lo normal, hacen que las masas de agua estén muy calientes. Cuando la masa de agua está muy caliente, por expansión térmica, el mar eleva su altura. En el norte tenemos anomalías (del nivel medio del mar) de hasta más de 60 centímetros, mientras que en el centro de 50 centímetros”, refirió.

“Estamos en fase de luna llena, ya que las mareas son producidas básicamente por la atracción de la luna, por lo que, cuando hay luna llena, hay una atracción mucho mayor y la amplitud de la marea puede ser mucho más alta de lo normal”, agregó.

Además, explicó que las playas más afectadas por el oleaje anómalo serán las que tienen poca pendiente. “Todas las playas que tienen poca pendiente, es decir, que tienen muy poca inclinación, son las que tienen mayor riesgo de tener algún tipo de impacto porque a la hora de incrementarse esa altura de ola, más el incremento del nivel del mar, van a generar que se pueda adentrar mucho más este mar”, precisó.

El nuevo plan para la Costa Verde

La Municipalidad de Lima pretende darle un nuevo diseño al Circuito de Playas a través del Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde 2026-2040, elaborado por el Instituto Metropolitano de Planificación. Los puntos principales del proyecto es que se planea ganar terreno al mar mediante la construcción de espigones y destinar ciertas áreas a la actividad turística y comercial. También se busca mejorar los accesos a las playas y aumentar los puntos de conexión.

El nuevo plan busca reemplazar al original de 1995 y que debía estar vigente hasta el 2010, pero que aún no se ha actualizado. En el 2022, la MML promovió la implementación de un plan hacia el 2032, incluso se contó con la participación de colegios profesionales, ministerios y especialistas, pero no se concretó el proyecto.

Cabe recordar que las playas de la Costa Verde son, su gran mayoría, artificiales, ya que fueron implementadas a partir de espigones y del material que se extraía durante la construcción la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes a fin de arenarlo.