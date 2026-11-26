La Municipalidad de Lima dispuso la noche del miércoles, la restricción preventiva del tránsito en la Costa Verde, ante los fuertes oleajes que han generado la caída de algunos metros de pavimento del carril más cercano al mar, a la altura de Miraflores.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la comuna limeña señaló que dicha medida se daba por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y ante la alerta de oleajes anómalos emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Costa Verde: así amaneció circuito de playas tras oleajes anómalos (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

“ Con el objetivo de salvaguardar la vida y la integridad física de conductores y peatones que transitan por la vía metropolitana de la Costa Verde, se dispone la restricción preventiva del carril derecho en sentido de norte a sur, desde la bajada San Martin hasta la bajada Armendariz, pasando por la bajada Balta, así como de la vereda peatonal contigua ”, detalló el comunicado.

Restricción preventiva del tránsito en la Costa Verde. Foto: MML

Horario

Esta medida empezará a regir a partir de las 5:00 a. m. del jueves 26 de noviembre.

La municpalidad informó que estas disposiciones se mantendrán vigentes hasta que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú levante la alerta de oleajes anómalos.

La Gerencia de Movilidad Urbana, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y EMAPE estarán a cargo de implementar las restricciones, monitorear las condiciones de la zona y garantizar la transitabilidad en los carriles habilitados.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/nvRgPBQgGv — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 26, 2026

Finalmente, se exhortó a la población a mantener la calma, respetar la señalización y acatar las medidas preventivas establecidas para proteger la vida y la integridad física de las personas.

Los fuertes oleajes anómalos registrados en la Costa Verde, a la altura de la playa Waikiki (Miraflores), provocaron daños en la infraestructura costera, además de veredas rotas y postes derribados.

MIRA AQUÍ: Oleajes anómalos de fuerte intensidad generan el cierre de 95 puertos a nivel nacional

Oleajes continuarán hasta el domingo 29 de noviembre

La Marina de Guerra advirtió que los oleajes continuarán hasta el domingo 29 de noviembre. El Fenómeno El Niño, el incremento del nivel del mar y las mareas asociadas a la luna llena agravan su impacto. Un total de 96 puertos permanecen cerrados.

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