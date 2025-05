¿Por qué no se inicia aún el contrato de concesión del Metropolitano?

Uno de los puntos que ha sido materia de controversia es sobre la fecha del inicio de operaciones del sistema vial. En el acuerdo entre las partes se establecía que no se iniciaba el contrato de concesión hasta que no entre en funcionamiento en su totalidad el tramo norte del corredor segregado , es decir desde la estación Naranjal hasta la estación Chimpu Ocllo. Es decir, el servicio hasta el momento se mantiene en estado de “preoperación” desde el 2010, cuando empezaron a circular los buses.

En consecuencia, actualmente no ha corrido ni un día del contrato de concesión, pero los buses ya cumplieron su ciclo de uso, es decir, ya fueron utilizados durante más de 12 años. Incluso, los operadores han acudido a arbitrajes bajo el argumento de que el no funcionamiento total del Metropolitano los perjudica económicamente.

En medio de todo esto la pregunta que surge es: ¿cuándo se renovará la flota de buses del Metropolitano? El presidente de la ATU, David Hernández, indicó que una de las primeras acciones de su gestión es negociar con los concesionarios del Metropolitano para renovar los buses. Precisó que la flota consta de 305 unidades articuladas y 288 vehículos alimentadores. No obstante, precisó que se ha realizado mantenimiento a los buses y que, en algunos casos, ha habido cambio de motores.

Los planes de la renovación de buses del Metropolitano

La empresa Lima Bus Internacional, una de las operadoras del Metropolitano, anunció, en agosto del 2024, que iba adquirir 78 buses articulados para renovar, de manera progresiva, la flota a partir del segundo semestre del 2025.

Lima Bus indicó que la renovación de los buses es producto de un acuerdo con las empresas Scania y Modasa. Cada unidad tiene una longitud de 18.5 metros, un ancho de 2.56 metros y una altura de 3.33 metros, permitiendo el traslado de hasta 164 pasajeros (47 sentados y 117 de pie). Ocho de los asientos son preferenciales y están equipados con cinturones de seguridad.

Las características más destacadas de los buses es que, a diferencia de las actuales unidades del Metropolitano, sí disponen de un moderno sistema de aire acondicionado y un purificador de aire que elimina microbios del ambiente. Estos equipos son solicitados por los pasajeros, ya que, en temporada de verano, se han presentado casos de personas con golpes de calor.

También están equipados con 18 puertos de carga USB, para tablet y celulares, y cuentan con iluminación LED tanto en el interior como en el exterior. Además, cada puerta del bus tiene sensores para garantizar que los usuarios puedan subir y bajar de manera segura, lo que evitará que sean aplastados. También cuenta con una válvula de emergencia de fácil acceso para mayor protección de los pasajeros.

Los nuevos vehículos también incorporan tres cámaras, dos en la parte delantera y una trasera, que permiten al conductor monitorear el entorno del vehículo. Funcionan a gas natural vehicular (GNV) de última generación y cumplen con la normativa EURO 6, lo que permite una reducción de material particulado.

“Es un bus articulado con motor a gas Euro 6, la última tecnología que nos permite reducir en un 90% las emisiones de material particulado y va a contribuir de manera directa en la calidad del aire de Lima y Callao”, indicó Euronildo Barros, CEO de Scania Perú.

ATU apuesta por buses eléctricos

David Hernández, presidente de la ATU, anunció que se gestiona ante el Banco Mundial el financiamiento, a bajas tasas de interés, para la adquisición de 150 buses eléctricos que se sumen a la flota del Metropolitano. Incluso, aseguró que las unidades estarían llegando a fines de este año o a inicios del 2026 y que representaría una inversión de 250 millones de soles.

El funcionario precisó que, para concretar la renovación de la flota de buses del Metropolitano, es necesario firmar adendas por separado con cada uno de los operadores y cancelarles las deudas pendientes producto de los laudos arbitrales.

“Estamos en tratativas con el Banco Mundial para aumentar la flota con 150 buses eléctricos que estarían entrando al sistema de la mano con nuestros operadores”, indicó Hernández.

“El tiempo de fabricación de los buses es de 8 meses, es un mes en el tema de viaje y colocación en el puerto, y esperamos cerrar en dos o tres meses como máximo, y a inicios del próximo año tener un adicional de flota para el servicio de transporte del Metropolitano”, agregó.

“Ha estado aquí (en el Perú) la misión del Banco Mundial porque nosotros estamos accediendo a fondos internacionales con tasas bajas y garantías internacionales”, precisó.

Cuestionan que ATU facilite compra de buses eléctricos para operadores del Metropolitano

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, mostró su oposición a que la ATU gestione la compra de buses eléctricos para los operadores del Metropolitano, ya que se debería cautelar los recursos del Estado. Recordó que dicho sistema era uno de los 9 corredores segregados que debían implementarse en Lima, pero que la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán desechó el resto.

“Entiendo que la ATU está haciendo gestiones en el Ministerio de Economía con Proinversión para renovar los buses del Metropolitano con buses eléctricos, pero, para mí, no sería lo más adecuado porque la ley de la ATU obliga la implementación de un sistema integrado”, aseveró Quispe Candia a El Comercio.

“Ya cumplieron su ciclo los buses y tienen que ser renovados. No creo que debería ser como lo están planteando desde la ATU, que el Estado debería nuevamente facilitarles a ellos (los operadores) la compra de buses eléctricos”, añadió.

“Hay que buscar implementar el sistema integrado, no el privado, tiene que haber una asociación público-privada, es la única forma de garantizar y evitar los líos que hay (en el Metropolitano). A ellos les conviene que el Estado les siga regalando buses, pero no es lo razonable, hay que cuidar las arcas del Estado y para eso no hay nada mejor que una asociación público-privada”, remarcó.

Respecto a la falta de buses en el Metropolitano, lo que genera largas filas de pasajeros, el especialista indicó que la gestión del transporte en el Metropolitano corresponde a la ATU, ya que sus funcionarios se encargan de la programación de la salida de las unidades y no las empresas operadoras.

Se tiene que llegar a un umbral de pasajeros para aumentar buses, indicó exjefe de la ATU

José Aguilar, expresidente ejecutivo de ATU, indicó a El Comercio que ya es necesario renovar la flota de buses del Metropolitano, pues se requieren de unidades más modernas y accesibles para los pasajeros. Recordó que solo un operador ha manifestado su disposición de cambiar los vehículos, mientras que el resto de empresas concesionarias esperan que se firme una nueva adenda al contrato sobre la fecha de inicio de la operación.

Además, recordó que el aumento del número de buses en el corredor segregado depende de que se llegue a un umbral de pasajeros, el cual solo se alcanzó en la época prepandemia, pero luego bajó. Indicó que, de llegarse a esa cantidad de usuarios, implicará que se incrementa la flota en 60 buses más.

“Para aumentar la flota se necesita cumplir con un indicador que está establecido en el contrato, lo más cercano que se estuvo fue en el periodo prepandemia, luego los números (de pasajeros) bajaron, habría que ver si esos números han mejorado”, precisó Aguilar.

“Cuando se creó el Metropolitano se diseñó para una cantidad de buses, cerca de 300 buses. Si se llegara al umbral que se llegó en prepandemia y se mantiene (esa cifra), implica aumentar el número de buses en 60, es decir, en total 360 buses. Esa es la capacidad que tiene y para el cual fue diseñado en su momento el Metropolitano”, expresó.

Aguilar consideró que, desde el punto vista contractual, se tiene que poner en funcionamiento todas las estaciones del tramo norte del Metropolitano.

El recorrido con tropiezos y baches del Metropolitano desde su creación

Una fuente del sector transporte contó a El Comercio que el proyecto del Metropolitano se gestó por iniciativa de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano del Perú (Asetup), cuando Alberto Andrade era alcalde de Lima.

De acuerdo con esa versión, Asetup, que agrupaba a 9 empresas de transporte, impulsó en el 2001 el proyecto de implementar en Lima un sistema integrado de transporte y se invitó a los exalcaldes de Bogotá Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, así como a Víctor Raúl Martínez, uno de los operadores del Transmilenio de Bogotá a través de la empresa SI99, para difundir ante las autoridades peruanas la importancia de contar con un corredor segregado, para lo cual se organizaron varios eventos.

La fuente señaló que Asetup invitó al entonces alcalde Alberto Andrade a Colombia para que conozca cómo funciona el Transmilenio en Bogotá, el cual era una réplica del proyecto implementado en la ciudad de Curitiba, en Brasil. Las obras en ambos países fueron financiadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, recordó que Andrade Carmona aprobó implementar el corredor segregado en Lima, incluso el proyecto se denominó Lima Bus y se colocaron buses en diferentes puntos de la capital para promocionar el sistema, pero luego se cambió el nombre porque ya estaba inscrito en Registros Públicos.

La Municipalidad de Lima realizó la licitación para la operación del Metropolitano y participaron entre siete y ocho consorcios, pero solo fueron elegidos cuatro. La norma les permitía a los seleccionados formar sociedad con empresas extranjeras, que podían acceder a un 49% de las acciones.

Durante la gestión de Jorge Muñoz se inició la construcción del tramo norte del Metropolitano.

Luego, Alberto Andrade perdió las elecciones municipales y su sucesor, Luis Castañeda Lossio, continuó el proyecto y construyó la infraestructura del Metropolitano, pero solo el tramo comprendido entre la estación Matellini (Chorrillos) y la estación Naranjal (Independencia), quedando pendiente el corredor norte, que llegaba hasta la estación Chimpu Ocllo, en Carabayllo.

La operación del Metropolitano comenzó en el 2010 tras un periodo de marcha blanca. En el periodo de la alcaldesa Susana Villarán se descartó la implementación del Cosac 2, más conocido en ese momento como Metropolitano 2, pese a que ya se contaban con estudios avanzados. Se argumentó que se sobreponía en un 80% al recorrido de la Línea 2 del Metro de Lima.

En la administración del burgomaestre Jorge Muñoz se inició la construcción del tramo comprendido entre las estaciones Naranjal y Chimpu Ocllo, y recién se concluyó a fines del 2022, pero, después de más de dos años, la ATU no pone operativas todas las estaciones por observaciones en el diseño. Actualmente, solo están abiertas al público cinco terminales.