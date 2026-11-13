La comitiva del Papa León XIV recorrió la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con dirección al Gran Teatro Nacional, en su primer día de gira, cuando coincidió con la ruta del bus que tenía casi 160 pasajeros a bordo | Foto: Captura de YouTube (@Panamericana) / EFE / Composición EC
La comitiva del Papa León XIV recorrió la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con dirección al Gran Teatro Nacional, en su primer día de gira, cuando coincidió con la ruta del bus que tenía casi 160 pasajeros a bordo | Foto: Captura de YouTube (@Panamericana) / EFE / Composición EC
Por Redacción EC

El último miércoles 11 de noviembre, Ricardo Gallegos, conductor del Metropolitano, inició su salida habitual de la Estación Central con destino al sur y coincidió en trayecto con la comitiva oficial del papa León XIV, quien se desplazaba desde Palacio de Gobierno hacia el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

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