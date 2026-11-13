El último miércoles 11 de noviembre, Ricardo Gallegos, conductor del Metropolitano, inició su salida habitual de la Estación Central con destino al sur y coincidió en trayecto con la comitiva oficial del papa León XIV, quien se desplazaba desde Palacio de Gobierno hacia el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

Y es que, según los videos que se viralizaron en redes sociales, el cruce ocurrió al ingresar a la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, cuando el Expreso 8 quedó alineado a pocos metros del vehículo donde viajaba el Sumo Pontífice, escena que fue captada en vivo por distintos canales de televisión y presenciada por los 160 pasajeros que iban a bordo.

Chofer del Metropolitano relata su experiencia tras coincidir con el papa León XIV

Según declaró Gallegos a la agencia Andina, los viajeros advirtieron la presencia del líder de la Iglesia católica junto al bus y reaccionaron con gritos, tomando fotografías y grabando desde sus teléfonos, mientras él mantenía su concentración en el volante.

“Comenzaron a gritar: ‘¡El papa, el papa! ¡El papa bajó la luna! ¡El papa nos está bendiciendo!’. Es una emoción indescriptible que ellos comenzaron a gritar y yo seguí en lo mío en el volante”, señaló el trabajador, quien explicó que los pasajeros le pedían acelerar y mantenerse al costado del vehículo oficial durante ese tramo.

El conductor indicó que desde su cabina no logró observar directamente cuando el Pontífice bajó la ventanilla para saludar, aunque confirmó el gesto mediante los avisos de los usuarios y los videos difundidos posteriormente en redes sociales y noticieros.

“No me despegué, parecía un imán al costado del papa”, comentó Gallegos sobre el desplazamiento paralelo que mantuvo junto a la comitiva oficial antes de continuar su ruta regular.

La comunicación con su familia y los detalles de la jornada

Al finalizar su turno laboral y revisar su celular, el operador encontró decenas de llamadas y mensajes de familiares y conocidos que reconocieron la unidad, siendo su hija mayor, Melanie Gallegos, de 26 años, la primera persona a quien le contó lo ocurrido.

“Estar al costado del papa fue lo máximo y siempre lo voy a llevar en mi corazón”, declaró Gallegos, quien agregó que le pediría al Santo Padre una bendición para sus dos hijas, su madre y todos los usuarios del servicio.

🚌🤍 Ustedes pidieron conocer al conductor viral del Expreso 8. Él es Ricardo Gallegos y lleva 15 años al volante en el Metropolitano. En uno de sus viajes, el papa León XIV bendijo a Ricardo y a los pasajeros de su bus. Un recuerdo que se llevan para toda la vida. https://t.co/a0YY2V2BOe — Metropolitano (@Metropolitano_L) November 13, 2026

Aclaración sobre el cumplimiento de la ruta del Expreso 8

Ante los cuestionamientos en redes sociales sobre si había omitido paraderos para seguir al papa, Gallegos descartó en RPP haber incumplido su ruta, pues el servicio Expreso 8 cubre un tramo directo sin paradas entre la Estación Central y la Estación Javier Prado.

JAJAJ estaba esperando ver la perspectiva de los que estaban en el metropolitano, un día normal en el metro saludando al papa QUE ANÉCDOTA SE LLEVAN https://t.co/HXaWzdLl3Y — tay (@taybrinax) November 12, 2026

Durante la misma jornada, la primera en tierras peruanas, el papa León XIV sostuvo una reunión oficial en Palacio de Gobierno con la presidenta Keiko Fujimori, cumplió actividades en el Gran Teatro Nacional y posteriormente se trasladó a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María.