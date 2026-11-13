Hay lugares que dejan de ser simples puntos en el mapa para convertirse en parte de la identidad de una persona. Para Robert Francis Prevost, ese lugar tiene nombre peruano: Chiclayo. Mucho antes de vestir de blanco y asumir el liderazgo de la Iglesia católica, el hoy papa León XIV imaginaba un futuro lejos de los grandes escenarios del Vaticano. Su deseo era regresar al norte del Perú, reencontrarse con las personas que habían acompañado su camino pastoral y permanecer junto a ellas hasta el último día de su vida. Sin embargo, el destino tenía reservado para él un capítulo que difícilmente habría podido anticipar.

La historia de ese anhelo salió a la luz gracias a Elise Ann Allen, periodista estadounidense y autora de una biografía sobre el pontífice. Durante una entrevista con DNews, la escritora recordó las conversaciones que mantuvo con Prevost y compartió una confesión que permite comprender la dimensión de su vínculo con el Perú. No se trataba únicamente del cariño de un religioso por una ciudad en la que había trabajado durante años, sino de un sentimiento de pertenencia que había terminado echando raíces en su propia historia.

Chiclayo, el lugar donde Robert Prevost imaginaba su último capítulo

Antes de que su nombre recorriera el mundo tras su elección como papa, Prevost había construido una vida profundamente ligada a las comunidades de Lambayeque. Durante su etapa como obispo de Chiclayo, encontró en sus habitantes una cercanía que trascendía las responsabilidades propias de su cargo. Allí compartió preocupaciones, acompañó a familias y conoció de primera mano las dificultades de una población que terminó ocupando un espacio privilegiado en su corazón. Para muchos, dejó de ser simplemente monseñor Prevost y pasó a ser el padre Roberto.

Fue precisamente esa relación la que dio origen a uno de los deseos más personales que habría compartido con Allen. La periodista contó que el religioso contemplaba la posibilidad de regresar a Chiclayo para pasar allí sus últimos años, rodeado de las personas a las que había dedicado parte de su vida. “Me ha dicho también en nuestra conversación que pensaba en llegar a Chiclayo, que va a morir allá, entre esta gente”, relató. Una confesión que hoy adquiere otro significado al recordar que aquel hombre terminó siendo llamado a una responsabilidad de alcance mundial.

Un corazón peruano detrás de una formación estadounidense

La relación de León XIV con sus dos países de origen también fue abordada durante la entrevista. Consultada sobre si el pontífice se sentía más peruano que estadounidense, Allen explicó que ambas identidades forman parte de su historia, aunque se manifiestan de distintas maneras. Su formación, su manera de pensar y buena parte de su carácter conservan rasgos de su origen norteamericano; sin embargo, su sensibilidad pastoral encontró en el Perú un espacio donde desarrollarse y consolidarse.

“Toda su cabeza, su modo de pensar, su manera, su estilo, su carácter es bien gringo, decimos, es bien americano, pero toda su afección, su espiritualidad, su visión pastoral es bien peruana”, señaló la biógrafa. En esa descripción aparece una de las claves para entender a Prevost: un hombre nacido en Estados Unidos que encontró en las comunidades peruanas una manera particular de vivir su vocación. Chiclayo no fue solamente el escenario de una etapa de su trayectoria religiosa, sino el territorio donde fortaleció una relación humana que todavía lo acompaña.

El padre Roberto que permanece en el recuerdo de los chiclayanos

Para Allen, el cariño que los habitantes de Chiclayo sienten por el pontífice tiene una explicación que va más allá de su actual investidura. Durante su labor pastoral, Prevost estuvo cerca de las comunidades en circunstancias complejas, atravesadas por dificultades ambientales, políticas y sociales. Su presencia y acompañamiento contribuyeron a construir una relación que no desapareció cuando dejó de ejercer como obispo. En la memoria de muchos chiclayanos permanece aquel sacerdote al que llamaban con familiaridad y afecto: el padre Roberto.

Esa conexión también se hizo evidente cuando fue elegido sucesor de Pedro. En sus primeras palabras en español como pontífice, León XIV dedicó un saludo especial a su querida diócesis de Chiclayo, un gesto que recordó que, incluso desde el Vaticano, seguía teniendo presente a la ciudad que consideraba su hogar. “Es un papa peruano, pero es un papa chiclayano. Ese es su pueblo”, expresó Allen. Quizá el destino haya cambiado los planes que Robert Prevost imaginaba para su vejez, pero no ha borrado el sentimiento que lo une al norte peruano. Porque antes de convertirse en una figura de alcance universal, fue un pastor que encontró en Chiclayo un lugar al que deseaba regresar para quedarse.