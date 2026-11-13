Por Redacción EC

Hay lugares que dejan de ser simples puntos en el mapa para convertirse en parte de la identidad de una persona. Para Robert Francis Prevost, ese lugar tiene nombre peruano: Chiclayo. Mucho antes de vestir de blanco y asumir el liderazgo de la Iglesia católica, el hoy papa León XIV imaginaba un futuro lejos de los grandes escenarios del Vaticano. Su deseo era regresar al norte del Perú, reencontrarse con las personas que habían acompañado su camino pastoral y permanecer junto a ellas hasta el último día de su vida. Sin embargo, el destino tenía reservado para él un capítulo que difícilmente habría podido anticipar.

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